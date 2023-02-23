В любой дозе: врач рассказал, как алкоголь негативно влияет на зрение

Употребление алкоголя в целом негативно влияет на организм. Не исключением есть и глаза. Поэтому важно уберечь свое здоровье и отказаться от алкогольных напитков.

Об этом рассказал офтальмолог Дмитрий Павленко в Instagram .

Как алкоголь влияет на зрение

По словам врача, безопасной дозы алкоголя нет. Поэтому алкогольная интоксикация может произойти даже от маленького бокала вина.

В целом употребление алкоголя повышает риск развития таких заболеваний:

катаракты;

глаукомы;

болезни сухого глаза;

возрастной макулярной дегенерации;

центральной серозной хориоретинопатии.

Офтальмолог отметил, что в некачественном алкоголе может находиться метанол, отравление которым может привести к полной потери зрения и смерти.

Также травмы пробкой от шампанского могут быть очень серьезными, приводя к снижению зрения навсегда и даже потере глаз.

К тому же, алкоголь в любых количествах увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Алкоголь вызывает рак

Диетолог Юлия Чумак в Instagram отметила, что алкоголь также вызывает 7 типов рака, преимущественно это рак молочной железы и толстой кишки. Также алкоголь является одним из самых влиятельных факторов, который повышает риск заболеваний сердца и сосудов.

К тому же, алкоголь напитки являются основными причинами заболеваний печени.

Важно знать, что красное вино так же не полезно, как и любой другой алкоголь, и ничем не полезнее белого. Миф о пользе красного вина появился из-за полифенола ресвератрола, который был найден в вине.

Впоследствии оказалось, что его количество там настолько мизерно, что нужно выпить несколько бочек вина для хоть какого-то положительного эффекта.

"Употребление алкоголя в небольших количествах ничем не полезнее, чем полное исключение его из рациона.", - говорит диетолог.