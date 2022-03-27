Вирощуємо мінігород на підвіконні чи балконі: як забезпечити себе свіжою зеленню і не тільки

В умовах війни та весняної нестачі вітамінів зелений куточок на балконі чи підвіконні буде завжди доречним.

Якщо у вас є трохи часу, а руки люблять покопатися в землі, тримайте поради Lite , як забезпечити себе свіжою зеленню та овочами, заради яких не треба навіть виходити в магазин.

Як пише ресурс Shuba, зробити це нескладно.

Готуємо місце для мінігороду

З балкону/підвіконня приберіть усе зайве. Продумайте, які ємності можете використати і куди їх поставити. Полив та кількість сонячного світла треба продумати одразу.

Оберіть грунт. В лісі, при дорозі землю набирати не можна, адже це зараз дуже небезпечно. Та й в мирний час придорожня земля - не найкращий варіант через ймовірне забруднення.

Ідеальний варіант - це рівні частини городньої землі та поживного ґрунту, які можна знайти в магазині госптоварів. Додайте в землю перліт або вермикуліт (спеціальні гранули), з ними рослинам легше зберігати вологу.

Зелена цибуля

Її виростити найпростіше - її ми будемо пророщувати у воді. Можна змайструвати великий ящик, а можна поставити цибулини у скляні чи пластикові ємності.

У фанері зробіть отвори, щоб підходили по діаметру цибулин, поставте конструкцію на ящик з водою, і повставляйте туди цибулю.

Корінці цибулини мають ледь торкатися води, щоб не було гниття. Воду слід міняти щотижня.

Петрушка

Замочіть насіння на 30 хвилин, наприклад у вологій марлі. Після цього посадіть насіння у невеликий горщик і забезпечте достатньою кількістю світла. Глибину посадки можна знайти на пакетику з насінням (зазвичай, це 1-2 см, відстань між рядками 10 см). Після того, як насіння петрушки зійде, обов’язково прорідіть зелень. Оптимальна відстань між паростками - близько 4 см. Обривати все листя на обід не варто, бо із часом вона відновить своє листя, тому потрібно трохи лишати.

Кріп

Посійте насіння у горщик із землею, присипте невеликою кількістю землі. Великої вологості кріп не любить, тому поливати треба помірно. А от сонячне світло любить. Для кращого проростання кріп треба замочити перед посадкою. Глибина посадки 1-2 см, ширина між рядками 5 см.

Базилік

Цікаво, що базилік можна виростити з гілочки. Готове стебло рослини можна поставити у воду, а десь через п’ять днів з’являться корені. Після цього посадіть рослинку у горщик і регулярно поливайте. Не забувайте збризкувати водою листочки. Коли листків буде близько 6-8, обріжте верхівку базиліку, аби він почав кущитися.

Шпинат

Шпинат полюбляє дуже багато світла і тепла, тому ставте його одразу на підвіконня чи балкон. Перед посівом насіння шпинату замочіть на кілька діб. Потім насіння сійте у горщику на відстані 4 см один від одного, на глибину 1-1,5 см. Поливати рослину потрібно рясно як до, так і після проростання.

Салат

Насіння салату саджайте у вологий грунт, в неглибокі сантиметрові борозенки. Відстань між ними має бути не менше 15 см. Присипте землею та зволожте. Щоб салат проростав швидше, накрийте контейнер поліетиленовою плівкою.

Огірки

Насіння замочіть на 20 хвилин у розчині марганцівки. Якщо насіння з пакетику, його зазвичай обробляють від хвороб, тоді спецрозчин не треба, а просто вода. Далі насіння треба промити (якщо замочували в марганцівці) і посадити в грунт, накрити плівкою. Глибина посадки 1,5-2 см.

Розсаду, що підросла, можна розсадити у великі ємності приблизно 6 л. Поливати огірки потрібно теплою водою щодня і спорудити решітку для того, щоб рослина могла плестися.

Редиска

Насіння редиски перед висадкою замочіть у теплій воді на 20-30 хвилин. У воду можна додати кілька крупинок марганцівки, щоб вона набула світло-рожевого кольору. Посіяти у ґрунт, полити, накрити плівкою на декілька днів. Глибина посадки 1-2 см, відстань між рядками 8-10 см.