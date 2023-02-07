Полезные и не вредят фигуре: вот какие фрукты содержат мало сахара
Женщины часто отказываются от сахара из-за красивой фигуры. Однако не стоит накладывать табу на фрукты и ягоды, ведь многие из них содержат в своем составе мало природного сахара. К тому же лишать себя малины, цитрусовых и клубники - значит обделять организм.
Об этом пишет healthline.
Лимон и лайм
Лимоны и их зеленые аналоги с высоким содержанием витамина С являются достаточно кислыми фруктами. В лайме содержится лишь около 1,13 г сахара, а в лимоне - 2,1 г сахара.
Поэтому их всегда добавляют в стакан воды.
Клубника
Несмотря на то, что клубника очень сладкая и вкусная, в ее составе очень мало сахара.
В общем одна чашка сырой клубники содержит около 7 граммов сахара и более 100% рекомендованной суточной нормы витамина С.
Ежевика
Энергетическая ценность ежевики представлена, в основном углеводами, большинство из которых - сахара. Однако это фруктовый сахар, поэтому ягоды можно спокойно употреблять тем, кто придерживается здорового питания.
Такая ягода содержит всего 7 граммов сахара на чашку. Также ежевика имеет много антиоксидантов и клетчатки.
Киви
Киви содержит только 6,7 г сахара на фрукт.
Также киви содержит огромное количество витамина С, что принципиально для поддержания иммунитета и укрепления стен сосудов.
Малина
Малина полезна прежде всего благодаря высокому содержанию витамина С, а также А и Е. Они являются антиоксидантами, поэтому защищают клетки организма от действия свободных радикалов. Также малина полезна для пищеварения, цвета и эластичности кожи, иммунитета.
Она содержит примерно 5 г сахара, а это больше, чем чайная ложка на чашку.
Грейпфрут
Грейпфрут обеспечивает организм витамином С и А, D, В1 и P, то есть помогает поддерживать зрение и красоту кожи, помогает усваиваться кальцию и железу, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и пищеварения, снижает уровень холестерина в крови.
На вкус грейпфрут не так сладок, но половина его содержит 10,6 г сахара.
Можно использовать для смузи, есть ложкой, вкусно также с медом.
Арбуз
Мякоть арбуза минимум на 92% состоит из воды. Остальные - это сахара, витамины и пищевые волокна. По сравнению с другими фруктами и ягодами, витаминов в арбузе достаточно немного.
В своем составе арбуз содержит мало сахара. Целая чашка нарезанного кубиками арбуза имеет около 10 г сахара.
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