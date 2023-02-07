Полезные и не вредят фигуре: вот какие фрукты содержат мало сахара

Женщины часто отказываются от сахара из-за красивой фигуры. Однако не стоит накладывать табу на фрукты и ягоды, ведь многие из них содержат в своем составе мало природного сахара. К тому же лишать себя малины, цитрусовых и клубники - значит обделять организм.

Лимон и лайм

Лимоны и их зеленые аналоги с высоким содержанием витамина С являются достаточно кислыми фруктами. В лайме содержится лишь около 1,13 г сахара, а в лимоне - 2,1 г сахара.

Поэтому их всегда добавляют в стакан воды.

Клубника

Несмотря на то, что клубника очень сладкая и вкусная, в ее составе очень мало сахара.

В общем одна чашка сырой клубники содержит около 7 граммов сахара и более 100% рекомендованной суточной нормы витамина С.

Ежевика

Энергетическая ценность ежевики представлена, в основном углеводами, большинство из которых - сахара. Однако это фруктовый сахар, поэтому ягоды можно спокойно употреблять тем, кто придерживается здорового питания.

Такая ягода содержит всего 7 граммов сахара на чашку. Также ежевика имеет много антиоксидантов и клетчатки.

Киви

Киви содержит только 6,7 г сахара на фрукт.

Также киви содержит огромное количество витамина С, что принципиально для поддержания иммунитета и укрепления стен сосудов.

Малина

Малина полезна прежде всего благодаря высокому содержанию витамина С, а также А и Е. Они являются антиоксидантами, поэтому защищают клетки организма от действия свободных радикалов. Также малина полезна для пищеварения, цвета и эластичности кожи, иммунитета.

Она содержит примерно 5 г сахара, а это больше, чем чайная ложка на чашку.

Грейпфрут

Грейпфрут обеспечивает организм витамином С и А, D, В1 и P, то есть помогает поддерживать зрение и красоту кожи, помогает усваиваться кальцию и железу, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и пищеварения, снижает уровень холестерина в крови.

На вкус грейпфрут не так сладок, но половина его содержит 10,6 г сахара.

Можно использовать для смузи, есть ложкой, вкусно также с медом.

Арбуз

Мякоть арбуза минимум на 92% состоит из воды. Остальные - это сахара, витамины и пищевые волокна. По сравнению с другими фруктами и ягодами, витаминов в арбузе достаточно немного.

В своем составе арбуз содержит мало сахара. Целая чашка нарезанного кубиками арбуза имеет около 10 г сахара.