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Шлифованный или нешлифованный: какой рис более полезен и почему

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Понедельник 05 декабря 2022 15:05
Шлифованный или нешлифованный: какой рис более полезен и почему Какой рис содержит больше полезных веществ (фото: pixabay.com)
Автор: Василина Копытко

Часто хозяйки выбирают продукты по привычке, не вникая в их свойства. Вот многие ли задумываются над тем, какая разница между шлифованным и нешлифованным рисом и какой из них более полезен?

В материале ниже рассказываем, в каком рисе сохраняется больше питательных витаминов и элементов, ценных для здоровья.

Что такое нешлифованный рис

Это зерна, проходящие минимальную обработку и сохраняющие питательную отрубную оболочку. Поэтому они имеют необычно светло-коричневый цвет, текстуру и легкий ореховый привкус. Часто его называют бурым рисом. Такая крупа сохраняет максимум полезных веществ.

Время приготовления такого риса - от 25 до 40 минут. При этом он не разваривается. Однако у него не слишком большой срок хранения.

Что такое шлифованный рис

Это зерно, очищенное от оболочки. От этого крупа приобретает более мягкий вкус и становится белого цвета. Такой рис легче усваивается организмом.

Такая крупа быстро готовится - достаточно проварить 10-15 минут. Также она значительно дольше сохраняется по сравнению с нешлифованным рисом. И стоит подешевле.

Какой рис более полезен

Больше всего полезных веществ содержится в оболочке зерна. Соответственно нешлифованный рис, который ее не потерял - имеет больше клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов, чем шлифованный рис. Поэтому является более полезным для здоровья и больше ценится среди диетологов и приверженцев правильного питания.

Шлифованный рис теряет большинство ценных для организма элементов.

Если сравнить эти два вида, то нешлифованный несет огромную пользу для здоровья, а шлифованный - просто вкусный.

Какой рис лучше для похудения

Нешлифованный рис содержит немного больше калорий по сравнению со шлифованным рисом. Однако он имеет почти вдвое больше фосфора и марганца. В нем также в два с половиной раза больше железа и существенно больше витаминов В3, В1 и В6. Поэтому для диеты, направленной на похудение, лучше выбирать его.

Эксперты советуют покупать рис, расфасованный в стране-производителе. Такая крупа будет самой качественной.

Ранее мы рассказывали, к каким катастрофическим последствиям для здоровья может привести злоупотребление белого риса.

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