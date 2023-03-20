Сделайте это с орхидеей, и она будет цвести почти непрерывно

Экзотическая красавица орхидея будет цвести почти непрерывно, если знать одну хитрость по уходу за цветком.

Об этом в TikTok рассказала блогер с ником "anzhela_orhids".

Как заставить орхидею цвести чаще

Кроме правильного полива по мере подсушивания субстрата, подкормки и хорошего освещения, следует знать, как правильно обрезать цветоносы.

Чтобы орхидея не тратила время на наращивание нового цветоноса от корней, не стоит полностью обрезать старый.

Когда красавица закончит цвести, найдите под нижним цветком первую спящую почку и обрежьте на 2-3 сантиметра выше. Скоро из этой почки появится новый цветонос.

Срежьте цветонос над спящей почкой (скриншот)

Правда, есть у такого способа и недостатки. Такие цветоносы получаются длинными, их нужно дополнительно крепить. А после обрезки остаются не очень эстетические палки. Если вам такой вид орхидеи между цветениями не нравится, вы можете резать под корень. Только потом придется ждать, пока орхидея нарастит новый цветонос.

Когда нужно подкармливать орхидею

Эту процедуру проводят в период активной вегетации, то есть роста новых листочков, чтобы они были крепкими и здоровыми. А также когда орхидея выбрасывает цветоносы.

Прекрасно подойдет вытяжка из биогумуса, которую можно купить, как в специализированных магазинах, так и заказать онлайн. Есть специальные вытяжки "для орхидей".

Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения. Хорошо перемешайте.

Поливать нужно с "замачиванием". Залейте удобрение в емкость, чуть больше горшка с орхидеей. Поставьте туда орхидею, чтобы часть горшка, где корни, погрузилась в воду. Оставьте на несколько часов, чтобы орхидея "напилась".

Поливают орхидею простой водой так же с "замачиванием" на 2-3 часа, когда субстрат полностью просохнет.