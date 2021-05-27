Ретроградний Меркурій знову настає: астролог попередила про небезпеку
Фото: в кінці травня почнеться період ретроградного Меркурія (pixabay.com)
Період ретроградного Меркурія розпочнеться 28 травня і завершиться 24 червня 2021 року. Астрологи кажуть, що в цей час планета ніби "зупиняє свій рух і починає розворот у зворотному русі". І хоча це лише оптична ілюзія, ретроградність здатна вплинути на багато аспектів нашого життя.
Про те, що можна і не можна робити в цей час, і які небезпеки можуть загрожувати, розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна.
Ретроградний Меркурій пов'язаний з багатьма аспектами в житті людини й часто на нього списують багато подій, які відбуваються не за планом.
Рекомендується в цей період:
- відновлення старих зв'язків
- відновити контакт з колишніми партнерами по бізнесу і старими друзями
- переглянути / вирішити недоробки / питання щодо дітей, навчання, землі та нерухомості
- завершити розпочаті проєкти, доопрацювання і перероблювання чого-небудь
- перездати предмети, закрити "хвости"
- навести порядок: вдома, на роботі, в голові
- виношувати та обмірковувати ідеї, а на директному (прямому) русі почати їх реалізацію
- зустріти старих знайомих
- знайти втрачені документи або речі
Не рекомендується в період ретроградного Меркурія
- приймати важливі рішення, можливий зрив переговорів, скасування домовленостей
- розширення, масштабування, не найкращий час для нових контактів
- відкривати бізнес і починати нові проєкти, навчання
- можливі затримка, скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей
- не можна поспішати, вірити на слово друзям і колегам (все підтверджувати письмово та офіційно), купувати автомобіль, гаджети, "розумний будинок" і т. д.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що астролог назвала доленосні події травня, які принесуть зміни кожному з нас.