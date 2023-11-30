Тренер рассказал, как есть орехи и не толстеть

Орехи - это очень калорийный продукт. В 100 граммов продукта содержится более 600 калорий, так что не надо об этом забывать.

Как правильно их есть при похудении, рассказал тренер и диетолог из Львова Виктор Мандзяк на своей Facebook-странице.

Как есть орехи и не толстеть

Орехи по усвояемости очень интересный продукт. Тренер привел пример, как в одном эксперименте люди, которые ели сырой миндаль, получали в среднем не 600 калорий, как указано не на этикетке, а только 442 калории]. Был там уникум, получавший из 100 граммов миндаля ничтожные 284 калории. Дело в том, что не все люди очень тщательно жуют еду, а непрожеванную желудок плохо усваивает.

Ореховая паста - очень калорийная и усваивается желудком полностью.

"Части в ореховом масле в тысячу раз мельче, чем те, которые выдают наши зубы. Поэтому будь уверен, из арахисовой пасты ты получишь все невероятные 600 калорий, которые указаны на этикетке", - написал Виктор.

По его словам, из жареных орехов усваивается на 9% больше калорий, чем из сырых. Ибо жарка делает их хрупкими и не такими жесткими.

"Зато вкуснее, поэтому я бы не экономил тех 10% и прошел бы дополнительных... километр. Да, разница в ста граммах жареного миндаля стоит 1 километр ходьбы", - уточнил он.

В общем, орехи (не ореховая паста) - это здоровый продукт. Там есть хороший жир, белок, витамины, минералы, клетчатка.

Мандзяк отметил, что по массе тела, фигуре и талии, даже 442 калории в ста граммах сырых орехов - это, конечно, не 600, но и не 50 как в яблоке.

Поэтому несколько десятков граммов орехов и семян в день - разумный баланс между удовольствием, здоровьем и фигурой.