За границу уехали самодостаточные женщины, а не привыкшие прятаться за спиной мужчины, - демограф

Ситуацию с выездом украинцев за рубеж после начала полномасштабного вторжения РФ демографы называют катастрофической. Специалисты указывают на вероятность, что после победы выезд наших граждан может продолжиться - в этот раз уже для воссоединения семей, проживающих за границей.

Об этом рассказала демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова в интервью РБК-Украина .

Эксперт назвала ряд факторов, что в совокупности в перспективе способны еще сильнее омрачить демографическую картину в Украине.

Где воссоединятся семьи?

"Даже если выехало 2 миллиона. Допустим, один миллион из них - это преимущественно взрослые, в большей степени женщины. И если война будет продолжаться долго, то я не знаю, где произойдет воссоединение семей: в Польше или Украине. Я не знаю, кто куда уедет", - говорит демограф.

Либанова убеждена, что семьи в большинстве воссоединятся, а не расстанутся, при этом велик вопрос - где именно это произойдет, и сколько женщин заберут своих мужей к себе за границу, когда уже будет отменен режим военного положения, и соответственно для мужчин снова будет полностью открыты границы.

Большинство выехавших - молодые украинки с детьми

Также специалист указывает, что о демографической катастрофе сигнализирует категория беженцев: речь идет о том, что "уехали преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет с детьми".

"Этот довольно интенсивный процесс демографического старения, который и так был присущ Украине, сейчас значительно усиливается, потому что выезжает молодежь", - говорит Либанова.

Она добавила, что в Украине, как следствие, значительно увеличивается нагрузка на трудоспособное население.

Самодостаточные беженки с высоким образованием

Кроме того, обращает внимание демограф, 70% выехавших из Украины женщин имеют высшее образование.

"По крайней мере, в этот самый страшный период весны 2022-го выезжали преимущественно киевлянки и харьковчанки, женщины с высоким уровнем образования", - рассказала она.

Эксперт добавила, что с уехавшими Украина теряет образовательный потенциал.

"Замечу, за границу не ехали женщины, привыкшие прятаться за чьей-то спиной - отца или мужа. Ехали активные и самодостаточные, привыкшие полагаться на свои силы. И сейчас мы их теряем", - говорит Либанова.

Демограф также обратила внимание, что такие утраты "пропорциональны длительности активных боевых действий", и по мере продолжения войны все больше женщин и детей будут адаптироваться за границей, работать и учиться.