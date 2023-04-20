За кордон виїхали самодостатні жінки, а не які звикли ховатися за спиною чоловіка, - демограф
Ситуацію з виїздом українців за кордон після початку повномасштабного вторгнення РФ демографи називають катастрофічною. Фахівці вказують на ймовірність, що після перемоги виїзд наших громадян може продовжитись - цього разу вже для возз'єднання сімей, які проживають за кордоном.
Про це розповіла демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна.
Експерт назвала низку факторів, що в сукупності в перспективі здатні ще більше затьмарити демографічну картину в Україні.
Де возз'єднаються родини?
"Навіть якщо виїхало 2 мільйони. Припустимо, один мільйон із них - це переважно дорослі, більшою мірою жінки. І якщо війна триватиме довго, то я не знаю, де відбудеться возз'єднання родин: в Польщі чи в Україні. Я не знаю, хто куди поїде", - каже демограф.
Лібанова переконана, що сім'ї здебільшого возз'єднаються, а не розлучаться, при цьому велике питання - де саме це станеться, і скільки жінок заберуть своїх чоловіків до себе за кордон, коли вже буде скасовано режим воєнного стану, і відповідно для чоловіків знову буде повністю відкриті кордони.
Більшість тих, хто виїхав - молоді українки з дітьми
Також фахівець вказує, що про демографічну катастрофу сигналізує категорія біженців: йдеться про те, що "поїхали переважно молоді жінки віком до 40 років із дітьми".
"Той доволі інтенсивний процес демографічного старіння, який і так був притаманний Україні, зараз значно посилюється, бо виїздить молодь", - говорить Лібанова.
Вона додала, що в Україні, як наслідок, значно зростає навантаження на працездатне населення.
Самодостатні біженки з високою освітою
Крім того, звертає увагу демограф, 70% жінок, які виїхали з України, мають вищу освіту.
"Принаймні, у цей найстрашніший період весни 2022-го виїжджали переважно киянки та харків'янки, жінки з високим рівнем освіти", - розповіла вона.
Експерт додала, що з тими, хто виїхав, Україна втрачає освітній потенціал.
"Зауважу, за кордон не їхали жінки, які звикли ховатися за чиєюсь спиною – батька чи чоловіка. Їхали активні й самодостатні, які звикли покладатися на свої сили. І зараз ми їх втрачаємо", - каже Лібанова.
Демограф також звернула увагу, що такі втрати "пропорційні тривалості активних бойових дій", і в міру продовження війни все більше жінок та дітей адаптуватимуться за кордоном, працюватимуть і навчатимуться.
Нагадаємо, за даними Інституту демографії, загальна кількість українських біженців, які виїхали з початку великої війни, становить близько 2,5 млн людей.