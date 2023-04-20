Цифры ниже официальных. Демограф оценила, сколько беженцев уехало за границу
Общее количество украинских беженцев, уехавших с начала войны, составляет около 2,5 млн человека. Это в два раза меньше, чем статистика ООН.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.
Как отметила Либанова, по данным ООН, во всех странах, кроме России и Беларуси, находятся 5 миллионов украинцев-беглецов от войны. (По информации ООН, в национальных программах временной защиты принимают участие 4,9 млн беженцев - ред.).
"По поводу цифры 5 миллионов у меня есть много сомнений", - сказала она.
Демограф рассказаала, что за границей по состоянию на 1 сентября прошлого года находились 480 тысяч украинских детей школьного возраста. "Если это так, то общее количество в 5 миллионов никак не выходит. Потому что удельный вес детей в составе беглецов от войны – не 10% и не 20%, а гораздо больше. Ехали за границу преимущественно мамы, часто с двумя-тремя детьми. Кто-то брал детей сестер, других родственников", - отметила она.
Оценивая общее число беженцев, Либанова сказала: "Я думаю, около 2,5 миллионов. С учетом выехавших еще до войны там есть 5 миллионов украинцев, но это уже отдельный вопрос и отдельная статистика".
Напомним, по оценкам Международного валютного фонда, в Украине в 2021 году проживало 40,998 млн человек. Из-за войны в 2022 году население сократилось 34,840 млн человек. МВФ ожидает, что к концу 2023 года в стране будет жить 31,954 млн человек.
Напомним, Национальный банк Украины ожидает, что количество украинцев, находящихся за границей, в первом квартале 2023 года составит 9 млн человек. Возвращение может начаться не раньше следующего года. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года за границей будут оставаться 5,9 млн украинцев.
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