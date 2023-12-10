Копии папы. Жена известного украинского певца впервые показала их детей (фото)

Как сейчас выглядят дети Ивана Дорна

Супруги почти никогда не показывают своих дочь и сына в соцсетях, но на этот раз решили сделать исключение.

Дети Ивана Дорна (фото:instagram.com/nastya_novikova)

В своих stories Анастасия разместила снимки, сделанные во время прогулки с 8-летним сыном Иваном и 9-летней дочкой Василисой.

На них девочка катается на карусели, а мальчик, который как две капли воды похож на папу, любуется новогодними игрушками на елке.

Сын Ивана Дорна (фото:instagram.com/nastya_novikova)

Позже жена исполнителя отправилась вместе с наследниками на рождественскую ярмарку и покаталась вместе с детьми на карусели.

Жена Ивана Дорна с детьми на карусели (фото: instagram.com/nastya_novikova)

Отметим, что полномасштабную войну семья встретила за границей, когда была на отдыхе.

Пока любимая певца вместе с детьми живут во Франции. Иван Дорн также находится за границей, но точное место своего пребывания не раскрывает.