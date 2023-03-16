Копеечное средство для отбеливания самых старых пятен: избавит от желтизны и серости

Желтые или серые пятна на одежде, белой посуде или кафеле - трудный вызов для любого человека. Избавиться от желтизны, которая портит внешний вид, бывает сложно даже с помощью дорогих специальных средств.
Однако существует копеечное средство, которое с легкостью позволит убрать даже устаревшие желтые и серые пятна. Какое именно - читайте ниже.
Самое простое средство, которое справится с отбеливанием тканей и любых других поверхностей - обычная пищевая сода, которая есть практически на любой кухне.
Она поможет справиться с серым оттенком или желтизной на одежде, удалит неприятные пятна с поверхности кафеля и даже белой посуды.
Вам нужно сделать специальный раствор для отбеливания. Для этого возьмите 2 литра воды, насыпьте в нее 1 столовую ложку пищевой соды, хорошо размешайте, до полного растворения.
Чтобы добиться лучшего эффекта, - капните в раствор нашатырь. Для отбеливающих средств будет достаточно 1 столовой ложки. Все, ваш чудодейственный раствор готов.
Возьмите таз, сложите в него в одежду, которую хотите отбелить и залейте этим раствором. Оставьте в замоченном виде на несколько часов. После - постирайте обычным способом.
Возьмите широкий таз, налейте в него 2-3 литра теплой воды. Насыпьте 1-2 столовую ложку пищевой соды. Можно добавить немного обычной белизны и средство для мытья посуды. Погрузите туда белую посуду - тарелки, пиалы, чашки. Оставьте на 20-30 минут. Потом сполосните под проточной теплой водой.
А для уборки разведите 1 столовую ложку в литре теплой воды. Для лучшего эффекта можно добавить 1 чайную ложку нашатырного спирта, лимонной кислоты или перекиси водорода. Полученный раствор с помощью губки нанесите на загрязненные места и хорошо протрите.
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