Копеечное средство для отбеливания самых старых пятен: избавит от желтизны и серости

Что использовать для отбеливания

Самое простое средство, которое справится с отбеливанием тканей и любых других поверхностей - обычная пищевая сода, которая есть практически на любой кухне.

Она поможет справиться с серым оттенком или желтизной на одежде, удалит неприятные пятна с поверхности кафеля и даже белой посуды.

Как использовать соду

Вам нужно сделать специальный раствор для отбеливания. Для этого возьмите 2 литра воды, насыпьте в нее 1 столовую ложку пищевой соды, хорошо размешайте, до полного растворения.

Чтобы добиться лучшего эффекта, - капните в раствор нашатырь. Для отбеливающих средств будет достаточно 1 столовой ложки. Все, ваш чудодейственный раствор готов.

Возьмите таз, сложите в него в одежду, которую хотите отбелить и залейте этим раствором. Оставьте в замоченном виде на несколько часов. После - постирайте обычным способом.

Что можно отбелить таким способом:

Одежда из хлопка

Одежда из льна

Майки

Футболки

Носки

Жакеты

Легкие куртки

Юбки

Платья

Скатерти

Платки

Тюль

Как использовать соду для посуды

Возьмите широкий таз, налейте в него 2-3 литра теплой воды. Насыпьте 1-2 столовую ложку пищевой соды. Можно добавить немного обычной белизны и средство для мытья посуды. Погрузите туда белую посуду - тарелки, пиалы, чашки. Оставьте на 20-30 минут. Потом сполосните под проточной теплой водой.

Как использовать соду для уборки

А для уборки разведите 1 столовую ложку в литре теплой воды. Для лучшего эффекта можно добавить 1 чайную ложку нашатырного спирта, лимонной кислоты или перекиси водорода. Полученный раствор с помощью губки нанесите на загрязненные места и хорошо протрите.