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НП в метро Києва: з'явилися перші деталі переполоху (відео)

STYLERЖиття    28.11.2019 - 10:05
НП в метро Києва: з'явилися перші деталі переполоху (відео)
У метро Києва чоловік влаштував переполох (Колаж РБК-Україна)

На станції метро Оболонь чоловік влаштував переполох

У Києві, на станції метро Оболонь, у четвер, 28 листопада, молодий чоловік влаштував дивний дебош. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляється, молодий чоловік з невідомих причин почав кидатися на працівників метрополітену скляними пляшками. Заспокоїти дебошира вдалося не відразу і співробітникам метрополітену довелося викликати поліцію. Для того, щоб скрутити агресивного молодика, знадобилося чотири людини.

НП в метро Києва: з'явилися перші деталі переполоху (відео)

Чоловік влаштував переполох на станції метро Оболонь у Києві

Що стало причиною такої неадекватної поведінки – невідомо, але очевидці події зазначили, що таких людей не можна підпускати до пасажирів.

Дебош на станції метро Оболонь

У коментарях під публікацією користувачі висловили припущення, що молодий чоловік перебував під впливом наркотиків або алкоголю і саме тому він був неадекватний.

  • Нанюхався, ось і результат.
  • Як-то раз цей суб'єкт Льва Толстого грався з дитячим м'ячиком, якраз перед входом, працівники стояли і дивилися. А поліція не реагувала. Можливо, у нього психічні порушення, хоча не факт.
  • З вітамінками переборщив.
  • Черговий бойфренд, страждає від самотності, схожий на того, що вчора на БМВ у Вишневому катався, весь в ударі.

НП в метро Києва: з'явилися перші деталі переполоху (відео)

Скріншот коментарів

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