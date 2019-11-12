22-річний "коп" влаштував стрілянину в метро Харкова: відео та фото з місця НП

22-річний поліцейський обстріляв станцію метро "Наукова" (колаж РБК-Україна)

У Харкові 22-річний поліцейський обстріляв станцію метро "Наукова"

У метро Харкова 22-річний капрал поліції влаштував стрілянину на станції "Наукова", яка розташована на Олексіївській лінії, на проспекті Науки. За інформацією правоохоронних органів, НП сталася близько 03:50, коли пасажирів всередині не було. Тому, на щастя, обійшлося без жертв.

"Коп" влаштував стрілянину в метро Харкова (фото: 057.ua)

Повідомляється, що як тільки стало відомо про стрілянину, на місце інциденту одразу виїхали психологи, співробітники інспекції з особового складу, а також бійці спецпідрозділу "ТОР". Вони в лічені секунди роззброїли "копа"-хулігана і затримали його. Поки невідомо, що підштовхнуло хлопця почати стрілянину.

22-річний "коп" влаштував стрілянину в метро Харкова

Як повідомили в прес-службі Харківського метрополітену, з самого ранку, на вимогу поліції, станція "Наукова" була закрита для обслуговування пасажирів. Відкрили станцію в 7:05.

Станція "Наукова" вранці 12 листопада закрита на вхід і вихід для пасажирів

Також в мережі показали фото 22-річного поліцейського, який влаштував стрілянину. Знімок з'явився на сайті 057.ua.

Поліцейський, який влаштував стрілянину в метро Харкова (фото: 057.ua)