Контузия и зашитое лицо: известный актер получил ранение на фронте
Украинский актер театра и кино Андрей Валенский получил серьезное ранение на фронте.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Риммы Зюбиной.
Как сообщила коллега Валенского, он был ранен в боях в Донецкой области.
Артисту сделали операцию, сейчас он находится в Киеве на реабилитации.
"Случилось это в Донецкой области между Клищиевкой и Ивановским. У Андрея Валенского черепно-мозговая травма, контузия, разбитое и зашитое лицо, сломан нос, сломана левая рука, обожжена правая рука, раздроблено правое бедро", - написала Зюбина.
Андрей Валенский (фото: facebook.com/z.rimma.z)
Также актриса Ольга Шелкунова отметила, что впереди его ждет еще одно хирургическое вмешательство и реабилитация.
Коллеги воина по сцене, Римма Зюбина, Анна Кузина, Анастасия Карпенко, Олеся Жураковская, Андрей Исаенко собирают деньги на лечение Андрея.
Реквизиты для финансовой помощи по ссылке.
Кроме того, друзья и коллеги актера просят приезжать к нему в гости, потому что "поддержка это самое ценное".
Андрей Валенский нуждается в помощи на лечение (фото: facebook.com/anastasia.karpenko.art)
Краткая биография Андрея Валенского
Андрей окончил театральное отделение Харьковского университета искусств, получив специальность актера театра и кино.
В его творческом арсенале более 50-ти ролей в кино и сериалах, а также выступления на сценах театра им. Тараса Шевченко в Харькове, театр им. Леси Украинки и театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра в Киеве.
Андрей Валенский (фото: instagram.com/andreivalenski)
В 2023 году мужчина взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от оккупантов.