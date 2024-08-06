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Контузія та зашите обличчя: відомий актор отримав поранення на фронті

Вівторок 06 серпня 2024 14:01
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Контузія та зашите обличчя: відомий актор отримав поранення на фронті Андрій Валенський (фото: instagram.com/andreivalenski)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор театру і кіно Андрій Валенський отримав серйозне поранення на фронті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Римми Зюбіної.

Як повідомила колега Валенського, його поранили у боях в Донецькій області.

Артисту зробили операцію, нині він перебуває в Києві на реабілітації.

"Сталося це в Донецькій області між Клищіївкою та Іванівським. В Андрія Валенського черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя, зламаний ніс, зламана ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно", - написала Зюбіна.

Контузія та зашите обличчя: відомий актор отримав поранення на фронті

Андрій Валенський (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Також акторка Ольга Шелкунова зазначила, що попереду на нього чекає ще одне хірургічне втручання та реабілітація.

Колеги воїна по сцені, Римма Зюбіна, Анна Кузіна, Анастасія Карпенко, Олеся Жураківська, Андрій Ісаєнко, збирають гроші на лікування Андрія.

Реквізити для фінансової допомоги за посиланням.

Крім того, друзі і колеги актора просять приїжджати до нього в гості, бо "підтримка це найцінніше".

Контузія та зашите обличчя: відомий актор отримав поранення на фронті

Андрій Валенський потребує допомоги на лікування (фото: facebook.com/anastasia.karpenko.art)

Коротка біографія Андрія Валенського

Андрій закінчив театральне відділення Харківського університету мистецтв, здобувши спеціальність актора театру і кіно.

В його творчому арсеналі понад 50 ролей у кіно і серіалах, а також виступи на сценах театру ім. Тараса Шевченка в Харкові, театру ім. Лесі Українки та театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра в Києві.

Контузія та зашите обличчя: відомий актор отримав поранення на фронті

Контузія та зашите обличчя: відомий актор отримав поранення на фронті

Андрій Валенський (фото: instagram.com/andreivalenski)

У 2023 році чоловік взяв до рук зброю, щоб захищати Україну від окупантів.

Раніше Камалія зізналася, що пережила рак та клінічну смерть.

Також культовий режисер повідомив про невиліковну хворобу.

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