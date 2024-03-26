На концерте известной украинской певицы произошла трагедия: что известно
На концерте украинской певицы Анастасии Приходько, который прошел 25 марта в Трускавце, произошла трагедия.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Что известно
Артистка выложила stories о том, что во время ее выступления произошла "большая трагедия".
О чем идет речь - она не сообщила, однако отметила, что пока не готова комментировать ситуацию.
"Сегодня (25 марта - прим. ред.) произошла большая трагедия у меня на концерте в Трускавце... Сейчас без комментариев", - написала певица.
Анастасия Приходько сообщила о трагедии на ее концерте (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Тем временем, издание RegioNews сообщило, что в начале концерта Приходько внезапно умер ее менеджер прямо в зрительном зале.
В тот момент знаменитость успела исполнить только первые три песни.
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