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На концерте известной украинской певицы произошла трагедия: что известно

Вторник 26 марта 2024 12:33
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На концерте известной украинской певицы произошла трагедия: что известно Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Иванна Пашкевич

На концерте украинской певицы Анастасии Приходько, который прошел 25 марта в Трускавце, произошла трагедия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Что известно

Артистка выложила stories о том, что во время ее выступления произошла "большая трагедия".

О чем идет речь - она не сообщила, однако отметила, что пока не готова комментировать ситуацию.

"Сегодня (25 марта - прим. ред.) произошла большая трагедия у меня на концерте в Трускавце... Сейчас без комментариев", - написала певица.

На концерте известной украинской певицы произошла трагедия: что известно

Анастасия Приходько сообщила о трагедии на ее концерте (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Тем временем, издание RegioNews сообщило, что в начале концерта Приходько внезапно умер ее менеджер прямо в зрительном зале.

В тот момент знаменитость успела исполнить только первые три песни.

Ранее мы рассказывали, что певица-путенистка из Украины задонатила более 10 тысяч долларов жертвам теракта в "Крокус сити Холл".

Также Женя Галич признался в психологических проблемах.

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