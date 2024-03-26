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На концерті відомої української співачки трапилася трагедія: що відомо

Вівторок 26 березня 2024 12:33
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На концерті відомої української співачки трапилася трагедія: що відомо Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Іванна Пашкевич

На концерті української співачки Анастасії Приходько, який відбувся 25 березня у Трускавці, сталася трагедія.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Що відомо

Артистка виклала stories про те, що під час її виступу сталася "велика трагедія".

Про що йде мова - вона не повідомила, однак зазначила, що поки не готова коментувати ситуацію.

"Сьогодні (25 березня – прим. ред.) сталася велика трагедія в мене на концерті в Трускавці...На цей момент без коментарів", - написала співачка.

На концерті відомої української співачки трапилася трагедія: що відомо

Анастасія Приходько повідомила про трагедію на її концерті (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Тим часом видання RegioNews повідомило, що на початку концерту Приходько раптово помер її менеджер просто в глядацькому залі.

На той момент знаменитість встигла виконати лише перші три пісні.

Раніше ми розповідали, що співачка-путіністка з України задонатила понад 10 тисяч доларів жертвам теракту в "Крокус сіті Хол".

Також Женя Галич зізнався у психологічних проблемах.

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