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Певица-путинистка из Украины задонатила более 10 тысяч долларов жертвам теракта в "Крокус сити Холл"

Понедельник 25 марта 2024 21:43
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Певица-путинистка из Украины задонатила более 10 тысяч долларов жертвам теракта в "Крокус сити Холл" Анна Асти (фото: instagram.com/asti)
Автор: Юлия Любченко

Анна Асти, которая родилась и начала свою успешную карьеру в Украине, а затем предала родную страну и переехала за большими деньгами в Россию, задонатила большую сумму денег жертвам от теракта в "Крокус Холле".

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал певицы.

Анна Асти задонатила крупную сумму пострадавшим от теракта в Крокус Холли

Когда-то популярная в Украине певица Анна Асти сообщила, что перечислила через свой фонд "Феникс" более 10 тысяч долларов в "Российский Красный Крест" в помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в торговом центре "Крокус сити Холл" в Москве.

Напомним, что в этом преступлении россияне нагло пытались обвинить Украину, и об этом говорил сам Владимир Зеленский в видеообращении.

Тем временем уроженка Украины, которая без угрызений совести поет для россиян и молчит о военных преступлениях россиян, она заботится о жизни тех, кто потенциально может стать убийцами нашего народа и выражает свои "искренние соболезнования".

"Произошла страшная трагедия, и мы понимаем, как важно оказать поддержку тем, кого коснулось", - написала предательница Асти.

Также фонд певицы имеет горячую линию для тех, кто нуждается в помощи.

Артистка, которая за весь период полномасштабной войны России в Украине ни разу не выразила своей поддержки украинцам и даже не думала донатить, призвала своих поклонников также перечислять деньги в поддержку пострадавших в теракте в "Крокус Холле".

"Помните, что добро всегда побеждает зло. А добрые дела начинаются с нас самих", - цинично прокоментировала Анна.

Певица-путинистка из Украины задонатила более 10 тысяч долларов жертвам теракта в &quot;Крокус сити Холл&quot;Певица-путинистка из Украины задонатила более 10 тысяч долларов жертвам теракта в &quot;Крокус сити Холл&quot;

Предательница Анна Асти перечислила крупную сумму денег пострадавшим в "Крокус Холле" (фото: t.me/anna_asti)

Раньше мы рассказывали, как теракт в "Крокус Холле" сорвал концерт группы "Пикник".

Также читайте, как Аня Алхим перевела хит Asti на украинский и спела его на "корпоративе".

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