В кінці грудня українці постраждають від магнітних бур: як захиститися

Магнітні бурі наприкінці грудня накриють Землю новою хвилею метеоударів. Сплески сонячної активності різного ступеня інтенсивності триватимуть три дні. У цей період люди можуть відчувати безпричинну втому аж до апатії, агресивність і дратівливість, напади головного болю. Що таке магнітна буря і як від неї захиститися - в матеріалі Styler.

Що таке магнітна буря

Магнітною, або геомагнітною бурею прийнято називати обурення магнітного поля планети, яке може тривати усього кілька годин, а може і кілька днів. Подібні сплески геомагнітної активності викликають обурені потоки сонячного вітру, які стають наслідком активності Сонця.

Цей вплив може викликати збої в роботі техніки і впливати на все живе на Землі, в тому числі і на людей.

Дати найближчих магнітних бур

За інформацією вчених з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, найближчий такий сплеск відбудеться 26 та 29 грудня, тоді варто чекати досить сильного магнітного шторму, а 28 грудня українці будуть підвержені бурі низької інтенсивності.

Хто схильний і як захиститися

Магнітні бурі передусім впливають на метеочутливих людей, а також тих, хто страждає хронічними недугами, серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніків, психічно нестабільних людей.

Медики радять у такі дні не перевантажувати себе фізичною активністю і уникати стресів. Рекомендується утриматися від алкоголю, зловживання кави та інших збуджуючих напоїв, дотримуватися принципів здорового харчування і питного режиму.