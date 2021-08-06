В Україні планують узаконити криптовалюту: у Мінцифрі розповіли деталі

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков заявив, що у Верховній Раді до другого читання готується законопроект, який узаконить криптовалюту і віртуальну гривню. Згідно з документом, власники криптовалют отримають ряд переваг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін .

"Завдяки тому, що з'явиться законодавче регулювання цієї сфери, вони, як мінімум, зможуть захистити свій стан у віртуальних активах", - заявив Борняков.

Він підкреслив, що власники цифрової валюти зможуть легально обміняти криптоактиви, а також задекларувати їх.

"Цей процес буде абсолютно "білим". Крім цього, ми очікуємо, що з'явиться цілий ринок посередницьких послуг для оплати товарів криптоактивами, їх зберігання, обміну. Це розширить можливості їх використання", - заявив Борняков.

За його словами, в законопроекті чітко прописано, що криптовалюта не є засобом платежу, проте допустимі операції еквайрингу.

"Сьогодні законодавство в Україні так само не дозволяє розраховуватися доларами, але доларовою карткою можна спокійно оплачувати покупки. При оплаті відбувається миттєва конвертація валют. Законопроект "Про віртуальні активи" передбачає, що компанії зможуть надавати послуги для таких переходів. Тому в Україні цілком легально можна буде розраховуватися криптовалютою, але через посередника", - розповів заступник голови Мінцифри.