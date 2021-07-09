Е-гривня: в НБУ зробили заяву про використання української цифрової валюти
В Україні планують ввести цифрову національну валюту - Е-гривню, і зараз Національний банк зосередиться на розробці трьох можливих варіантів її використання, для чого провів дослідження та опитування учасників ринку.
Результати 9 липня презентовані на сайті НБУ.
За словами голови Нацбанку Кирила Шевченка, можливості випуску власних цифрових валют сьогодні вивчають центробанки всього світу.
"Свого часу Національний банк України був одним з перших центральних банків у світі, який почав досліджувати таку можливість. Ми вже маємо практичний досвід реалізації пілотного проекту з випуску е-гривні в 2018 році. Зараз ми зосереджені на пошуку ефективного способу її використання", - зазначив він.
Так, цього року було завершено масштабне опитування, в якому взяли участь 100 експертів фінансового ринку (представляли роздрібний бізнес та інновації, корпоративний бізнес, фінансові ринки, цифрову трансформацію органів державної влади, віртуальні активи).
Опитування включали 30 питань у розрізі 6 таких можливих варіантів використання Е-гривні:
- Інструмент для роздрібних безготівкових платежів (P2P, P2B, В2В).
- Інструмент для цільових соціальних виплат (G2P).
- Інструмент для розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (B2B).
- Інструмент для корпоративних платежів юридичних осіб (B2B).
- Інструмент для транскордонних платежів (B2B, Р2Р, Р2В).
- Дохідний фінансовий інструмент.
Як і для чого хочуть використовувати Е-гривню
У НБУ розповіли, що основою для подальшої обробки варіантів використання цифрової гривні стануть ті, які були визначені в результаті опитування, і досліджень центробанку та міжнародного досвіду. А саме:
- для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом "програмованих" грошей та можливістю здійснення цільових соціальних виплат;
- для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);
- для транскордонних платежів.
Нагадаємо, що Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді ухвалити проект закону № 3637, який передбачає запуск ринку віртуальних активів і введення цифрової національної валюти - "електронної гривні".
Також ми писали про те, що раніше в Мінцифри роз'яснили відмінність між Е-гривнею та іншими криптовалютами.