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Е-гривня: в НБУ зробили заяву про використання української цифрової валюти

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П'ятниця 09 липня 2021 21:56
Е-гривня: в НБУ зробили заяву про використання української цифрової валюти Фото: в Україні введуть національну цифрову валюту (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні планують ввести цифрову національну валюту - Е-гривню, і зараз Національний банк зосередиться на розробці трьох можливих варіантів її використання, для чого провів дослідження та опитування учасників ринку.

Результати 9 липня презентовані на сайті НБУ.

За словами голови Нацбанку Кирила Шевченка, можливості випуску власних цифрових валют сьогодні вивчають центробанки всього світу.

"Свого часу Національний банк України був одним з перших центральних банків у світі, який почав досліджувати таку можливість. Ми вже маємо практичний досвід реалізації пілотного проекту з випуску е-гривні в 2018 році. Зараз ми зосереджені на пошуку ефективного способу її використання", - зазначив він.

Так, цього року було завершено масштабне опитування, в якому взяли участь 100 експертів фінансового ринку (представляли роздрібний бізнес та інновації, корпоративний бізнес, фінансові ринки, цифрову трансформацію органів державної влади, віртуальні активи).

Опитування включали 30 питань у розрізі 6 таких можливих варіантів використання Е-гривні:

  • Інструмент для роздрібних безготівкових платежів (P2P, P2B, В2В).
  • Інструмент для цільових соціальних виплат (G2P).
  • Інструмент для розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (B2B).
  • Інструмент для корпоративних платежів юридичних осіб (B2B).
  • Інструмент для транскордонних платежів (B2B, Р2Р, Р2В).
  • Дохідний фінансовий інструмент.

Як і для чого хочуть використовувати Е-гривню

У НБУ розповіли, що основою для подальшої обробки варіантів використання цифрової гривні стануть ті, які були визначені в результаті опитування, і досліджень центробанку та міжнародного досвіду. А саме:

  • для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом "програмованих" грошей та можливістю здійснення цільових соціальних виплат;
  • для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);
  • для транскордонних платежів.

Нагадаємо, що Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді ухвалити проект закону № 3637, який передбачає запуск ринку віртуальних активів і введення цифрової національної валюти - "електронної гривні".

Також ми писали про те, що раніше в Мінцифри роз'яснили відмінність між Е-гривнею та іншими криптовалютами.

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Національний банк України валюта деньги Гривня
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