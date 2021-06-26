З'явився оновлений графік роботи пошти та банків у День Конституції
В Україні банки та Поштові відділення в святкові дні з нагоди Дня Конституції 28 червня працюватимуть за особливим графіком.
Коли відділення Нової Пошти, Укрпошти, Приватбанку та Ощадбанку прийматимуть клієнтів (і чи будуть взагалі) - читайте в нашому матеріалі нижче.
Календар на Червень 2021
Графік роботи Нової Пошти
28 червня (у День Конституції України) відділення та адресна доставка Нової Пошти працюватимуть за графіком, за яким працюють у неділю - він може відрізнятися в залежності від відділення.
Докладний графік роботи конкретного відділення можна переглянути на офіційному сайті компанія.
За посиланням також можна знайти відділення в зазначеному місті, а також ознайомитися з часом прибуття відправлення і часом прийому відправлення для відправки в той же день.
Графік роботи Укрпошти
У День Конституції надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора.
Список відділень, що працюють 28 червня:
Графік роботи Укрпошти 28 червня (ukrposhta.ua)
Графік роботи Приватбанку та Ощадбанку
Як відомо, незалежно від святкових і неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово і 7 днів на тиждень.
При цьому, якщо ви будете здійснювати міжбанківські платежі 28 червня - ПриватБанк і Ощадбанк будуть відображати їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 29 червня 2021 року.
Додамо, що 27 і 28 червня (неділя і понеділок) Відділення ПриватБанку працювати не будуть (графік роботи відділень і найближчі канали самообслуговування доступні за посиланням).
Графік роботи відділень Ощадбанку та найближчі канали самообслуговування ви можете переглянути тут. Там же можна відфільтрувати відділення, які працюватимуть у неділю.
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