Рятувальники перейшли на посилений режим до Дня Конституції
Фото: рятувальники перейшли на посилений режим служби (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Рятувальники перейшли на посилений режим несення служби на період відзначення Дня Конституції України. Здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Працівники ДСНС особливу увагу приділяють об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи, пов'язані із святкуванням Дня Конституції України.
У готовності перебуває і авіація ДСНС.
Зазначимо, День Конституції України відзначають 28 червня.