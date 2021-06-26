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Рятувальники перейшли на посилений режим до Дня Конституції

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Київ, Субота 26 червня 2021 14:24
Рятувальники перейшли на посилений режим до Дня Конституції Фото: рятувальники перейшли на посилений режим служби (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальники перейшли на посилений режим несення служби на період відзначення Дня Конституції України. Здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Працівники ДСНС особливу увагу приділяють об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи, пов'язані із святкуванням Дня Конституції України.

У готовності перебуває і авіація ДСНС.

Зазначимо, День Конституції України відзначають 28 червня.

Нагадаємо, на українців чекають довгі вихідні завдяки Дню Конституції.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на святкові вихідні.

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