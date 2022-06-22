Швидкі малосольні огірки в банці: будуть готові вже через 12 годин!
Коли огірки стають все дешевше і свіжих овочів ми вже напробувалися, прийшов час експериментів з солоностями і консервацією. Пропонуємо приготувати малосольні огірки таким способом, що вживати їх можна вже через 12 годин.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти на 3-х літрову банку:
- Огірки - 1,5-2 кг
- Парасольки кропу - 4-5 шт. (можна використовувати і зелень кропу, 50 г)
- Часник - 1 головка
- Перець чорний - 6-8 горошин
- Перець духмяний - 3 горошини
- Листя вишні, смородини, хрону - по кілька штук (при наявності, якщо немає, можна обійтися і без них)
Для розсолу (на 1 літр окропу):
- 1 ст. л. солі з гіркою
- 1 ч. л. цукру
Розсолу може знадобитися від 1 до 1,5 літра в залежності від щільності укладання огірків в банку. Відповідно, кількість солі і цукру потрібно збільшити.
Покрокове приготування огірків
Огірки, кріп і листя вишні, смородини, хрону добре помийте. Обріжте "попки" огірків, так вони будуть краще просолюватися.
У банку дуже щільно помістіть огірки, чергуючи з кропом, листям вишні, смородини і хрону, часником, чорним і запашним перцем.
В окропі розчиніть сіль і цукор, залийте огірки. Щоб банка не тріснула, лийте окріп на огірки, а не на стінки банки, під банку можна покласти щось залізне, наприклад, ніж.
Залиште огірки при кімнатній температурі до повного охолодження, потім поставте в холодильник, щоб вони повністю охололи і можна подавати до столу!
Раніше ми писали, як приготувати малосольні огірки в пакеті, які будуть готові вже через 6 годин.
Також експерти нарешті визначилися, чи підходить йодована сіль для консервації.