Конкурировать тяжело. Почему украинцы покупают в магазинах польский сыр

Почему украинцы покупают польские сыры

Украинским производителям сыров становится сложнее конкурировать с польской продукцией из-за значительного удорожания сырья, что влияет на их конкурентоспособность.

Сейчас в секторе молокопереработки установилось неустойчивое равновесие, поскольку цена на сырое молоко составляет 12-15 гривен за литр без учета НДС, что считается высоким расходом как для экспорта, так и для внутреннего потребления.

"По сыру из ЕС конкурировать трудно. Мы покупаем литр базисного молока за 18 грн/л с НДС. На килограмм сыра нужно 10 кг молока, то есть только сырье стоит 180 грн, а в структуре расходов это 60%. Добавляем еще 40% и получаем себестоимость сыра в 240 грн/кг. Сыр еще должен созреть в камере с соответствующей температурой и влажностью воздуха, его нужно порезать и расфасовать, это тоже деньги", - уточнил Сергей Вовченко.

"Молочный Альянс" рассчитывает на рентабельность сыра на уровне 10%. Для стимулирования сбыта компания предлагает розничным сетям скидки, что обычно приводит к тому, что украинский сыр стоит в среднем 300 гривен за килограмм, при том что польский сыр предлагается за 250 гривен за килограмм, что составляет на 20% меньше.