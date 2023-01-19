"Микрофон мне не дали": на конкурсе Мисс Вселенная 2022 украинке не разрешили сказать о войне

Украинке не дали слова

Виктория рассказала, что на конкурсе 99% девушек знали, что в Украине война, ее постоянно спрашивали о ней, а некоторые удивлялись, что украинка добиралась на конкурс три дня.

"Но было несколько девушек, вообще не знавших, что у нас война. Оказывается, и такое бывает. Я им рассказала, потому они теперь в курсе. Очень тесно общалась с участницей Японии. Она даже предложила мне пожить у нее, если возникнет такая потребность. Но я всем говорила, что вернусь в Украину, даже после последнего жестокого обстрела Днепра. И многие девушки были в шоке. Некоторые иностранцы просто не могут понять, что украинцы живут каждый день в войне", - призналась модель.

Участница от Японии предлагала Виктории пожить у нее (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

К сожалению, фраза о нападении РФ на Украину так и не прозвучала из уст Виктории, в финале ей просто не дали слово...

"Фраза о том, что Россия напала на Украину, на сцене конкурса не прозвучала ни разу. У меня было полуторачасовое интервью, но взяли лишь маленький кусок про мое волонтерство. Кроме того, мне вручили одну из четырех специальных наград – Spirit of Carnival Award. Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня – нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, и его потом показали в трансляции. Но микрофон мне не дали", - рассказала Апанасенко.

Виктория Апанасенко представляла Украину (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Виктория рассказала о россиянке

На конкурсе россиянка не сказала ни слова о войне, по словам других - она просто боялась. Вика надеялась, что участница от РФ к ней подойдет и хотя бы один на один скажет слова поддержки, но этого не произошло.

"Вы знаете, я надеялась. Я верю в людей. Я хотела от нее услышать хотя бы тет-а-тет "Извини. Извини за то, что делает моя страна, я не поддерживаю войну. А она подошла и единственное, что мне сказала: "Я хочу сделать с тобой friendly-фото, потому что мой оргкомитет сказал, что это было бы классно". Представьте цинизм ситуации. Я не ожидала, что у нее хватит смелости сказать на весь мир, но хотя бы мне она могла сказать", - сообщила украинка.

Костюм "Воин света" участницы от Украины на конкурс "Мисс Вселенная" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

К слову, тезис на конкурсе звучал такой, что это не россиянка запускает ракеты и она не виновата в том, что ее страна - агрессор...