"Мікрофон мені не дали": на конкурсі Міс Всесвіт 2022 українці не дозволили сказати про війну

Українці не дали слова

Вікторія розповіла, що на конкурсі 99% дівчат знали, що в Україні війна, її постійно питали про неї, а дехто дивувався, що українка добиралася на конкурс три дні.

"Але було кілька дівчат, які взагалі не знали, що у нас війна. Виявляється, і таке буває. Я їм розповіла, тому вони тепер в курсі. Дуже тісно спілкувалася з учасницею Японії. Вона навіть запропонувала мені пожити в неї, якщо виникне така потреба". Але я всім говорила, що повернуся в Україну, навіть після останнього жорстокого обстрілу Дніпра. І багато дівчат були в шоці. Деякі іноземці просто не можуть зрозуміти, що українці живуть щодня у війні", - зізналася модель.

Учасниця від Японії пропонувала Вікторії пожити у неї (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

На жаль, фраза про напад РФ на Україну так і не пролунала з вуст Вікторії, у фіналі їй просто не дали слова...

"Фраза про те, що Росія напала на Україну, на сцені конкурсу не прозвучала жодного разу. У мене було півторагодинне інтерв'ю, але взяли лише маленький шматок про моє волонтерство. Крім того, мені вручили одну із чотирьох спеціальних нагород – Spirit of Carnival Award. Інших дівчат запросили на сцену для вручення нагороди під час фіналу, а мене – ні. Зі мною записали відео за день до фіналу. Я думала, що це взагалі тестове відео, і його потім показали у трансляції. Але мікрофон мені не дали", - розповіла Апанасенко.

Вікторія Апанасенко представляла Україну (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Вікторія розповіла про росіянку

На конкурсі росіянка не сказала жодного слова про війну, за словами інших - вона просто боялася. Віка сподівалася, що учасниця від РФ до неї підійде і хоча б віч-на-віч скаже слова підтримки, але цього не сталося.

"Ви знаєте, я сподівалася. Я вірю в людей. Я хотіла від неї почути хоча б тет-а-тет: "Вибач. Вибач за те, що робить моя країна, я не підтримую війну. А вона підійшла і єдине, що мені сказала: "Я хочу зробити з тобою friendly-фото, бо мій оргкомітет сказав, що це було б класно". Уявіть цинізм ситуації. Я не очікувала, що в неї вистачить сміливості сказати на весь світ, але хоч би мені вона могла сказати", - повідомила українка.

Костюм "Воїн світу" учасниці від України на конкурс "Міс Всесвіт" 2023 року (фото: instagram.com/missukraine_universe)

До речі, теза на конкурсі звучала такою, що це не росіянка запускає ракети і вона не винна в тому, що її країна – агресор.