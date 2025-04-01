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Наш ответ Booking и Airbnb: украинский стартап изменяет рынок бронирования загородных домов

Теперь можно бронировать домики на природе без посредников (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В Украине запустили первую отечественную платформу для бронирования домиков на природе - hutshub. Ранее этот сервис был известен как каталог жилья, а теперь стал полноценной платформой с возможностью онлайн-оплаты, синхронизации календарей и системой рейтингов для гостей и хозяев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз компании Hutshub.

Hutshub выходит на украинский рынок как локальный конкурент Airbnb и Booking, но занимает свою нишу - аренду домиков в природных уголках, куда можно сбежать от городской суеты и насладиться философией slow living (замедленной жизни). 

Как появилась идея Hutshub? 

Проект зародился во время полномасштабного вторжения, когда, наряду с пандемией, значительно вырос спрос на внутренний туризм и загородный отдых. Команда Hutshub столкнулась с проблемами как со стороны путешественников, которым приходилось часами искать идеальный домик в Instagram, так и со стороны владельцев жилья. 

Приложение Hutshub (фото: Hutshub)

Как работает hutshub? 

Для путешественников доступны: 

  • Удобные фильтры поиска 
  • Онлайн-оплата 
  • Чат для связи с владельцем жилья 
  • Система предоплаты и верификации жилья 
  • Двусторонний рейтинг и отзывы 

Для владельцев домов hutshub предлагает: 

  • Синхронизацию календарей бронирования 
  • Гибкие правила ценообразования и скидок 
  • Рекламные и промоуслуги 
  • Самую низкую комиссию на рынке - 10% 
  • Первые 5 бронирований - без комиссии 

“Мы хотели создать платформу для своих: без сложных алгоритмов и долгого ожидания от поддержки. Платформа, которая "на одном" языке с украинским пользователем, понимает его контекст и реальные потребности. Именно поэтому мы сейчас работаем над важными деталями: от настройки фильтра домов со скидкой для военных до построения своего сообщества владельцев”, - поделился СОО hutshub Владимир Сендега.  

Первая украинская платформа бронирования домиков на природе (фото: Hutshub)

Перспективы hutshub 

Сейчас на рынке Украины насчитывается около 1 500 домиков, соответствующих концепции hutshub, а среднегодовой рост этого сегмента составляет 10-15%. В будущем компания планирует: 

  • Объединить рынок загородного жилья 
  • Расширить сообщество арендаторов и владельцев 
  • Запустить партнерскую экосистему 
  • Поддерживать локальные инициативы развития в регионах, где расположены дома 

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