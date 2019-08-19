На курорті під Херсоном на очах у відпочиваючих потонула дівчинка: подробиці НП (фото)

Ілюстративне фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Загибла була єдиною дитиною в сім'ї

На курорті на Арабатській стрілці під Херсоном потонула 8-річна дівчинка. Трагедія сталася на вихідних просто серед білого дня, і на пляжі в цей час не було рятувальників. Про кричущий інцидент розповіла Ольга Данилова з Ради Волонтерів при Міноборони України на своїй Facebook-сторінці.

Також вона опублікувала фото з місця події.

Як розповіли в мережі, дівчинку звали Аня. Вона єдина дитина в сім'ї. Батько загиблої перебуває в шоковому стані. Сім'я приїхала на відпочинок зі Львова.

НП сталася в селі Стрілкове Генічеського району, куди приїжджають курортники.

На курорті на Арбатській стрілці в Азовському морі потонула дівчинка (Фото з Facebook-сторінки Ольги Данилової)

Коли дитину раптово стало забирати все далі в море, люди своїми силами намагалися її врятувати, але це було неможливо. Батько шукав свою дочку на водному мотоциклі.

"На пляжі немає рятувальників, водної техніки, яка може швидко відреагувати і врятувати життя", - обурюється Данилова.

Також вона нагадує, що в Азовському морі, на жаль, не рідко виникають такі ситуації, коли підприємці, власники баз відпочинку не беруть на себе відповідальність за життя людей.

"Чому немає рятувальників, знаючи про ситуацію на курорті? Чому немає чергового патруля МНС? Хто дав дозвіл і підписав документи на підприємницьку діяльність? Питань чому, насправді дуже багато", - говориться в публікації.

Користувачі мережі у коментарях до повідомлення також обурюються з приводу такого смертельного відпочинку і зазначають, що аналогічні трагедії відбуваються і на чорноморських курортах. Також не всі стримують емоції, обурюючись, як таке могло статися на очах у відпочиваючих.

Не тільки на Азовському морі, така ситуація на курортах Чорного теж, все одно типу рятувальники, але в цей же час людей на банані катають;

Якийсь пі**ець. На колі відносило і не наздогнали вплав? Дичина якась. А батьки? Люди, ви взагалі як дорогу переходите?

Найімовірніше дитина потрапила до Ріп течії, це досить небезпечне явище, з'являється раптово і якщо не знаєш як себе вести в такій ситуації, можна потонути. Доросла людина не завжди може правильно діяти, а тут дитина. Співчуваю батькам, це жах.

Відтяжний вітер на Азові - страшна річ. Колись прибуксував трьох пацанів, яких відносило вітром на катамарані. Років їм було від 14 до 12. Гребли в бік берега, аж п'яти горіли, але з результатом в мінус. Досі пам'ятаю перелякані обличчя;

Відпочиваємо в Стрілецькому другий тиждень. Неподалік бази відпочинку "Таврія". Патрульних і рятувальників тут не бачив ніхто і жолного разу... Жахлива трагедія... Ми в той день не пішли на море, було досить прохолодно і вітряно, але наші сусіди ходили і як раз були поруч тієї сім'ї. Батько дитини сказав їм, що вони зі Львова, дівчинці Ані було 8 років. Глибоке співчуття родині...

Дуже страшне видовище, вийшла на обід в стрілець, стала очевидцем....дві години пекла на пляжі... до стих пір не можу вийти на пляж... батько в стані близького до афекту, єдина і пізня дитина в родині... Співчуття батькам! Горе нескінченне.

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Як повідомлялося раніше, нещодавно в столиці чоловік врятував семирічну дівчинку, яка ледь не потонула на озері Тельбін. Киянин відпочивав на березі озера, після чого помітив потопаючу дитину і кинувся її рятувати.

Також ми писали про те, що під Вінницею трохи не потонув 4-річний хлопчик, якого батьки залишили без наглядуна території бази відпочинку.