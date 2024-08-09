Как вы портите свой кондиционер: 6 распространенных ошибок
Лето, жара, единственное спасение - кондиционер. Но этот незаменимый прибор имеет свои слабые стороны и его легко испортить, если использовать с ошибками. Знаете ли вы, чего нельзя делать, чтобы не "убить" ваш кондиционер?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило материал, объясняющий, каких ошибок нужно избегать при эксплуатации кондиционера.
Частое включение и выключение кондиционера
Ошибочно включать и выключать кондиционер всякий раз, когда вы приходите или уходите.
Вернее включать кондиционер в начале жаркого сезона и выключать его только в конце. Так кондиционер будет работать более эффективно, уменьшив потребление электроэнергии и поддерживая стабильную температуру.
Неправильная установка кондиционера
Одна из самых распространенных ошибок - установка одного кондиционера в многокомнатной квартире. Если вы установите сплит-систему, рассчитанную на 75 м2, только в одной комнате, кондиционер не сможет охлаждать другие комнаты.
Рекомендуется установить кондиционер в каждой комнате для обеспечения эффективного охлаждения всего пространства.
Открытые двери и окна
Открытые дверь и окна пропускают влагу внутрь вашего дома и позволяют холодному воздуху выходить. Вашему кондиционеру работать труднее, чтобы компенсировать это, что приводит к значительным затратам энергии.
Всегда держите дверь и окна закрытыми во время работы кондиционера.
Неправильный выбор мощности кондиционера
Еще одна ошибка при выборе кондиционера состоит в неправильной оценке его мощности. К примеру, для комнаты площадью 21 м², с солнечной стороны, с большой техникой и семьей из 4 человек, установка кондиционера "семерка" будет неэффективной.
Рекомендуется выбрать кондиционер мощностью "девятка" для лучшего охлаждения и более длительной службы оборудования.
Обслуживание кондиционера только при поломке
Еще одна ошибка - заправлять фреон и чистить кондиционер только при поломке. Необходимо производить обслуживание, заправку и очистку в начале и конце сезона охлаждения.
Это продлит срок службы кондиционера и позволит вовремя выявить и устранить возможные проблемы.
Отсутствие чистки
Наружные конденсатор и испаритель могут загрязняться грязью, блокирующей воздушный поток и изолирующей катушки, снижая их способность эффективно управлять теплом.
Во избежание загрязнения катушек не размещайте компоненты кондиционера возле вентиляционных отверстий и регулярно удаляйте опавшие листья, траву и другой мусор извне.
Раньше мы уже писали советы врача, как пережить жару без кондиционера и избежать теплового удара.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Bob Vila, Family Handyman, Times of India.