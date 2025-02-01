9 самых старых мам в мире. Как им удалось забеременеть после 60-ти и почему возраст не помешал

Современная медицина постоянно расширяет границы возможного, и сегодня женщины могут становиться мамами даже в возрасте, когда это кажется невозможным. Истории этих женщин-героинь - яркое доказательство того, что материнство не знает возрастных ограничений.

Как им удалось забеременеть в 60 и даже в 70 лет и какие методы репродуктивной медицины помогли им осуществить мечту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

1. Эррамати Мангаямма (Индия) - 74 года

В 2019 году Эррамати Мангаямма родила двух дочерей-близняшек в возрасте 74 лет, став самой старшей мамой в мире. Индианка и ее муж более 50 лет мечтали о детях, но не могли зачать естественным путем.

В конце концов им помогла процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Беременность женщины контролировали лучшие врачи, а после родов она призналась, что чувствует себя самой счастливой женщиной в мире.

2. Мария дель Кармен Бусада де Лара (Испания) - 66 лет

Мария дель Кармен стала мамой в 66 лет, воспользовавшись ЭКО. Она даже скрыла свой настоящий возраст от врачей, чтобы получить процедуру.

Женщина родила двух мальчиков-близнецов, однако через несколько лет после родов ее не стало из-за онкологического заболевания. Несмотря на это, она всегда говорила, что не жалеет о своем решении.

3. Анита Армстронг (Великобритания) - 62 года

Британка Анита Армстронг в 62 года стала самой старшей мамой в своей стране. Она забеременела благодаря донорской яйцеклетке и ЭКО.

Женщина не раз признавалась, что общество скептически отнеслось к ее решению, однако она была уверена в своем выборе и готова к материнству.

4. Адриана Илиеску (Румыния) - 66 лет

Адриана - писательница, которая всегда мечтала о ребенке. Ей удалось забеременеть благодаря ЭКО, и в 2005 году она родила дочь. Румынка не раз подчеркивала, что не жалеет о своем решении и стремится прожить как можно дольше, чтобы воспитать свою дочь.

5. Раджа Деви Лохан (Индия) - 70 лет

В 2008 году 70-летняя Раджа Дэви Лохан родила здоровую девочку после процедуры ЭКО. Она и ее муж более 50 лет пытались стать родителями, и когда им наконец удалось, они назвали это настоящим чудом.

Раджа Дэви Лохан с мужем и сыном (фото: Getty Images)

6. Омкари Панвар - 70 лет

Омкари Панвар из Индии родила двойняшек в 2008 году, когда ей было 70 лет. Она уже имела взрослых детей и даже внуков, но вместе с мужем всегда мечтала о сыне-наследнике. Благодаря ЭКО она смогла осуществить эту мечту, родив мальчика и девочку.

Для процедуры семья продала всех буйволов, заложила землю и взяла кредит. К сожалению, девочка умерла в раннем детстве, а с мальчиком все в порядке.

8. Далджиндер Каур - 72 года

Еще одна индианка, Далджиндер Каур, родила сына в 2016 году в возрасте 72 лет. Ее мужу на тот момент было уже 76. Она с мужем более 50 лет пыталась завести ребенка, и только благодаря современным репродуктивным технологиям их мечта осуществилась. Несмотря на все риски, беременность прошла хорошо, и женщина родила здорового мальчика.

Далджиндер Каур с мужем и новорожденным сыном (фото: Getty Images)

8. Маргарет Аденуга - 68 лет

Нигерийка Маргарет Аденуга в 2020 году стала мамой в 68 лет, родив двойню. Она и ее 77-летний муж более 40 лет мечтали о детях и не сдавались, испытывая все возможные методы лечения бесплодия. ЭКО помогло им осуществить желаемое, хоть и не с первой попытки.

Самая старая мать Украины

В Украине также есть своя рекордсменка - Валентина Подвербная, которая родила дочь в 2011 году, когда ей было уже 66 лет. Для беременности она также воспользовалась процедурой ЭКО и для оплодотворения пришлось использовать донорский материал, поскольку женщина свои собственные яйцеклетки использовать уже не могла.

Несмотря на почтенный возраст, беременность и роды прошли без серьезных осложнений. Дочь Валентина воспитывала самостоятельно до подросткового возраста. Когда Анне-Марии исполнилось 12 лет, она обратилась к обществу и сообщила, что живет в ужасных условиях и обвинила мать в физическом и психологическом насилии.

Социальные службы изъяли девочку у старейшей матери Украины и поместили в реабилитационный центр. Впоследствии Анну-Марию взяла под опеку знакомая семьи Елена Ятченко. Сейчас Анна-Мария сменила школу, прошла две операции на глазах, активно занимается игрой на флейте.

Почему возраст не стал помехой?

Современные технологии репродуктивной медицины, в частности ЭКО, использование донорских яйцеклеток и гормональная поддержка, позволяют женщинам беременеть даже в возрасте 60-70 лет. Однако врачи предостерегают: беременность в таком возрасте связана с высокими рисками для здоровья матери и ребенка.

Стоит ли бояться позднего материнства?

Позднее материнство имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, женщины в зрелом возрасте часто имеют больше ресурсов, стабильность и опыт. С другой - возрастают риски осложнений во время беременности. Поэтому каждый случай индивидуален и требует тщательного анализа.

Кроме того, стоит подумать о собственном здоровье, силах и возможностях, ведь воспитание ребенка в старшем возрасте может оказаться значительно сложнее.

Истории этих женщин - доказательство того, что материнство возможно в любом возрасте. Однако перед принятием такого решения важно консультироваться с врачами и взвесить все "за" и "против". Ведь главное - не только родить, но и обеспечить ребенку счастливое будущее.