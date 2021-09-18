Ці прикмети про гроші дійсно працюють: вірять навіть багатії

З грошима і багатством пов'язано дуже багато різних прикмет і обрядів. Не всі з них працюють, але є ті, яким вірять навіть дуже багаті люди. Тільки варто пам'ятати про те, що використання ритуалів і прикмет без наполегливої та цілеспрямованої роботи не працює.

Які прикмети про гроші дійсно працюють вже дуже багато років – читайте в матеріалі нижче.

Залучення грошей

Різні обряди на залучення грошей дійсно працюють і відкривають нові можливості. Але, щоб все це спрацювало, потрібно мати ще й правильний настрій, емоції та думки. Якщо ви постійно думаєте про те, що вам не вистачає грошей і ви по вуха загрузли в боргах – нічого не вийде.

Грошове дерево

Спеціальні грошові дерева - магніт для багатства. Щоб залучити фінансову удачу, при посадці рослини киньте в горщик три монетки та скажіть: "як монети під землею залишаються, енергію багатства дають, та й у мене гроші вдома множаться, не переведуться".

Щоб посилити грошовий обіг, від кожної заробленої суми беріть монетку і кладіть біля деревця або на блюдце вазона. Отримуючи новий дохід - міняйте монетку.

Ще можна використовувати древній ритуал – обв'язати червоною ниткою три китайських юані або іспанських песет, а потім підвісьте на грошове дерево. Монети потрібно періодично міняти, щоб гроші приходили швидше і частіше.

Безпечне місце

У кожному будинку є місця для відтоку грошової енергії - зазвичай це вікна і двері. Щоб гроші в будинку не переводилися, покладіть на підвіконня або під вхідний килимок кілька жовтих монеток.

Не залишайте гроші на обідньому столі – все зароблене буде проїдатися. Не кладіть гроші на ліжко – вважається, що в такому випадку всі зароблені кошти будуть йти на лікування хвороби.

Дзеркало

Дзеркала накопичують і множать будь-яку енергетику, яка в них відображається. Щоб доходів стало більше, залиште на ніч перед дзеркалом розкритий гаманець з купюрами, розсипте поруч монети. Розплачуючись потім цими купюрами та копійками, ви привернете фінансовий успіх.

Повний місяць

Особливою силою володіють обряди, які проводять на повний місяць. Щоб залучити фінанси, в ніч на повний місяць візьміть речі, які найчастіше надягаєте. В одну кишеню покладіть три монети, в другій кишеню – магніт. Після цього запаліть свічку і дозвольте їй повністю згоріти.

В повний місяць можна зробити талісман для залучення грошей. Візьміть копійку, піднесіть до губ і скажіть: "як в цю ніч сходить повний місяць, так і ця монета нехай притягне своїх братів. Будуть гроші приходити, не закінчуватися, швидко я розбагатію. Нехай здійсниться те, що сказано". Таку монету не можна витрачати або віддавати в чужі руки, зберігати потрібно в гаманці протягом трьох місяців.

Грошовий дощ

Візьміть 50 монет різного номіналу, прокип'ятіть їх протягом декількох хвилин, щоб позбутися від бруду і чужої енергетики. У ніч на повний місяць полийте себе цими монетками.

Зберігайте гроші правильно