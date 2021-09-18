Ці прикмети про гроші дійсно працюють: вірять навіть багатії
З грошима і багатством пов'язано дуже багато різних прикмет і обрядів. Не всі з них працюють, але є ті, яким вірять навіть дуже багаті люди. Тільки варто пам'ятати про те, що використання ритуалів і прикмет без наполегливої та цілеспрямованої роботи не працює.
Які прикмети про гроші дійсно працюють вже дуже багато років – читайте в матеріалі нижче.
Залучення грошей
Різні обряди на залучення грошей дійсно працюють і відкривають нові можливості. Але, щоб все це спрацювало, потрібно мати ще й правильний настрій, емоції та думки. Якщо ви постійно думаєте про те, що вам не вистачає грошей і ви по вуха загрузли в боргах – нічого не вийде.
Грошове дерево
Спеціальні грошові дерева - магніт для багатства. Щоб залучити фінансову удачу, при посадці рослини киньте в горщик три монетки та скажіть: "як монети під землею залишаються, енергію багатства дають, та й у мене гроші вдома множаться, не переведуться".
Щоб посилити грошовий обіг, від кожної заробленої суми беріть монетку і кладіть біля деревця або на блюдце вазона. Отримуючи новий дохід - міняйте монетку.
Ще можна використовувати древній ритуал – обв'язати червоною ниткою три китайських юані або іспанських песет, а потім підвісьте на грошове дерево. Монети потрібно періодично міняти, щоб гроші приходили швидше і частіше.
Безпечне місце
У кожному будинку є місця для відтоку грошової енергії - зазвичай це вікна і двері. Щоб гроші в будинку не переводилися, покладіть на підвіконня або під вхідний килимок кілька жовтих монеток.
Не залишайте гроші на обідньому столі – все зароблене буде проїдатися. Не кладіть гроші на ліжко – вважається, що в такому випадку всі зароблені кошти будуть йти на лікування хвороби.
Дзеркало
Дзеркала накопичують і множать будь-яку енергетику, яка в них відображається. Щоб доходів стало більше, залиште на ніч перед дзеркалом розкритий гаманець з купюрами, розсипте поруч монети. Розплачуючись потім цими купюрами та копійками, ви привернете фінансовий успіх.
Повний місяць
Особливою силою володіють обряди, які проводять на повний місяць. Щоб залучити фінанси, в ніч на повний місяць візьміть речі, які найчастіше надягаєте. В одну кишеню покладіть три монети, в другій кишеню – магніт. Після цього запаліть свічку і дозвольте їй повністю згоріти.
В повний місяць можна зробити талісман для залучення грошей. Візьміть копійку, піднесіть до губ і скажіть: "як в цю ніч сходить повний місяць, так і ця монета нехай притягне своїх братів. Будуть гроші приходити, не закінчуватися, швидко я розбагатію. Нехай здійсниться те, що сказано". Таку монету не можна витрачати або віддавати в чужі руки, зберігати потрібно в гаманці протягом трьох місяців.
Грошовий дощ
Візьміть 50 монет різного номіналу, прокип'ятіть їх протягом декількох хвилин, щоб позбутися від бруду і чужої енергетики. У ніч на повний місяць полийте себе цими монетками.
Зберігайте гроші правильно
- У гаманці не тримайте м'яті або рвані купюри. Завжди складайте їх лицьовою стороною до власника, від більшого номіналу до меншого.
- Не тримайте гаманець порожнім, інакше вона стане постійна. Перераховуйте готівку частіше - гроші люблять рахунок.
- Зберігайте гроші в парній кількості купюр. Бажано, щоб номінали були однакові, інакше вони "розсваряться".
- Не тримайте вдома порожні судини, особливо на столі. Кидайте в такі судини дрібні монетки.
- Не ховайте гроші у ванній, оскільки вони будуть "спливати" найкраще зберігати свої кошти на кухні або у вітальні. У спальні теж небажано - це кімната відпочинку, значить, вони будуть відпочивати.
- Будинки варто зберігати гроші в красивій скриньці або великому гаманці. Гроші не люблять сонячне світло. Купюри укладайте так: знизу – найдрібніші, зверху – найбільші.
- У гаманці не тримайте непотрібні речі-квитанції, записки, візитки. Сміття заповнює той простір, який має бути зайнято грошима. Не зберігайте в гаманці фотографії близьких людей.
- Віник в будинку тримайте ручкою вниз - вважається, що так ви примножите свій стан, а не виметете його зі сміттям.
- Всі заощадження заводите з прибутку, не відкладайте зі здачі. Якщо гроші прийшли дуже легко - витратьте їх швидко і без жалю.
- Зберігайте протягом року купюру, яка зарядилася вашою власною енергією. Але при цьому в скриньці періодично міняйте купюри на інші. Щоб не застоювався грошовий потік.
- Ставтеся до грошей шанобливо і звертайтеся з ними дбайливо – вони можуть бути образливими.
- Завжди зашивайте дірки в кишенях і лагодить поточні труби та крани – не дозволяйте витікати вашим фінансам.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які неприємності насправді сигналізують про щось хороше у вашому житті.
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