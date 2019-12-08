Кому збільшили пенсії в Україні: інфографіка з цифрами

Пенсії в Україні з 1 грудня будуть нараховуватися за новими стандартами. Згідно з офіційними даними, в Україні в даний час знаходиться 11,3 мільйонів пенсіонерів.

При цьому 249 тисяч працюючих пенсіонерів, які написали заяви, отримають перераховані пенсії. Крім того, 329 тисячам осіб призначили нові пенсії. Пенсійний фонд також виплатив 4002 особам грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій.

Пенсії в Україні (Інфографіка)

За офіційними даними, на 1 січня 2019 року мінімальна пенсія становила 1497 гривень, а середня - 2645,66 гривень. При цьому 1 жовтня розмір мінімальної пенсії був на рівні 1564 гривень, а середньої - 3019,62 гривень.

Перераховані пенсії отримають ті, категорії пенсіонерів, у яких виплати пов'язані з мінімальним прожитковим мінімумом. При цьому збільшаться також мінімальні та максимальні пенсії, а також надбавки за великий стаж для пенсіонерів, які не працюють.

Пенсії в Україні (Інфографіка)

Також передбачені нові доплати для людей, які отримали інвалідність під час війни. Мінімальна пенсія для тих, хто втратив працездатність збільшиться до 1638 гривень.

У пенсіонерів, стаж яких складає 35 років (для чоловіків) і 30 років (для жінок), але при цьому пенсії менше 2000 гривень, передбачена доплата, яка допоможе їм отримати 2000 гривень.