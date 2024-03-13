ГПСУ начинает выдавать разрешения на право пребывания в пограничной полосе
Государственная пограничная служба начинает выдачу документов на право пребывания в пограничной полосе шириной в 5 километров от линии государственной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как отметили в ГПСУ, на днях вступил в силу приказ МВД, которым утверждена форма решений, дающих разрешение на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу, определенную в соответствии с особым режимом, чтобы был закреплен правительством в декабре 2023 года. .
Этот режим предусматривает введение ограничений свободного въезда, пребывания, проживания, производства работ и передвижения лиц в пограничной полосе (на участке местности шириной 5 километров от линии государственной границы).
Ограничения заключаются в том, что граждане должны получить разрешение, чтобы въезжать, находиться и проводить работы в пределах пограничной полосы в соответствующий орган Госпогранслужбы.
Кроме пребывания на границе, по-новому регулируется:
- строительство;
- вырубка деревьев;
- видео- и фотосъемка местности;
- туристические путешествия;
- другая деятельность, предусмотренная пунктом 17 Положения о пограничном режиме.
Кроме того, определяются категории лиц, которым такие разрешения получать не нужно:
- лицам, въезжающим в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу;
- водителям грузовых автомобилей и сопровождающим их лицам, въезжающим в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки;
- лицам, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы, двигающимися автомобильным транспортом автомобильными дорогами общего пользования государственного значения, железнодорожным транспортом железнодорожными путями сообщения, часть которых проходит по участкам местности, где установлена пограничная полоса, без выполнения остановок, выхода на железнодорожных станциях в пограничной полосе;
- и другим лицам согласно определенному перечню.
Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, кому и какие документы нужны для пребывания на границе и пустят ли без разрешения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.