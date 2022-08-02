Які вакансії для підробітку пропонують в Україні зараз: беруть навіть без досвіду

Ще частина українців змогла зберегти роботу, але зарплати залишилися або на довоєнному рівні або ж були скорочені. Всі ці проблеми змусили жителів України шукати можливість додаткового або тимчасового заробітку.

Пошук роботи зараз став актуальним питанням в Україні. Жителі багатьох областей змушені були поміняти регіон проживання через військові дії й позбулися постійного місця роботи. Когось скоротили, ще частина людей втратила роботу через руйнування, тимчасову окупацію.

Яку роботу зараз пропонують роботодавці і які готові платити зарплати - читайте в матеріалі нижче.

За даними OLX робота, на ринку праці зріс попит на повну зайнятість і на тимчасовий підробіток. Роботодавці готові наймати зараз на тимчасову зайнятість, щоб виконати термінові завдання.

Яку пропонують зараз роботу в Україні

Найбільше зараз підробітки у сфері робочих вакансій - це тимчасова робота або часткова зайнятість.

У будівельній сфері є вакансії для різноробів. Зарплати від 700 до 1550 гривень за послугу або за зміну.

Багато пропозицій є у сфері транспорту - найбільше для водіїв. За місяць можна на такій роботі отримати від 17,8 до 25 тисяч гривень. Оплата залежить від типу зайнятості.

Пропонують вакансії й у сфері клінінгу. Прибиральницям в середньому платять від 1,5 тисячі гривень на підробітку і до 9 тисяч гривень на тимчасовій роботі.

Є пропозиції неповної зайнятості для неробочих спеціальностей. Наприклад, за годину роботи репетитора зараз пропонують від 175 до 215 гривень.

Менеджери з продажу в умовах часткової зайнятості можуть отримувати зараз до 11 тисяч гривень.

Топ-10 вакансій для підробітку

1. Різнороб

2. Водій

3. Прибиральниця

4. Репетитор

5. Будівельник

6. Вантажник

7. Продавець

8. Няня

9. Хатня робітниця

10. Менеджер з продажу

А якщо немає досвіду роботи?

На роботу без досвіду зараз запрошують у сферу торгівлі, в будівництво, в Транспортні перевезення (при наявності водійського посвідчення) і колл-центри.

Найбільшу зарплату зараз пропонують водіям та операторам колл-центрів - 25-27 тисяч гривень.

Топ-10 вакансій для шукачів без досвіду роботи