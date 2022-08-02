Які вакансії для підробітку пропонують в Україні зараз: беруть навіть без досвіду
Пошук роботи зараз став актуальним питанням в Україні. Жителі багатьох областей змушені були поміняти регіон проживання через військові дії й позбулися постійного місця роботи. Когось скоротили, ще частина людей втратила роботу через руйнування, тимчасову окупацію.
Ще частина українців змогла зберегти роботу, але зарплати залишилися або на довоєнному рівні або ж були скорочені. Всі ці проблеми змусили жителів України шукати можливість додаткового або тимчасового заробітку.
Яку роботу зараз пропонують роботодавці і які готові платити зарплати - читайте в матеріалі нижче.
За даними OLX робота, на ринку праці зріс попит на повну зайнятість і на тимчасовий підробіток. Роботодавці готові наймати зараз на тимчасову зайнятість, щоб виконати термінові завдання.
Яку пропонують зараз роботу в Україні
Найбільше зараз підробітки у сфері робочих вакансій - це тимчасова робота або часткова зайнятість.
У будівельній сфері є вакансії для різноробів. Зарплати від 700 до 1550 гривень за послугу або за зміну.
Багато пропозицій є у сфері транспорту - найбільше для водіїв. За місяць можна на такій роботі отримати від 17,8 до 25 тисяч гривень. Оплата залежить від типу зайнятості.
Пропонують вакансії й у сфері клінінгу. Прибиральницям в середньому платять від 1,5 тисячі гривень на підробітку і до 9 тисяч гривень на тимчасовій роботі.
Є пропозиції неповної зайнятості для неробочих спеціальностей. Наприклад, за годину роботи репетитора зараз пропонують від 175 до 215 гривень.
Менеджери з продажу в умовах часткової зайнятості можуть отримувати зараз до 11 тисяч гривень.
Топ-10 вакансій для підробітку
- 1. Різнороб
- 2. Водій
- 3. Прибиральниця
- 4. Репетитор
- 5. Будівельник
- 6. Вантажник
- 7. Продавець
- 8. Няня
- 9. Хатня робітниця
- 10. Менеджер з продажу
А якщо немає досвіду роботи?
На роботу без досвіду зараз запрошують у сферу торгівлі, в будівництво, в Транспортні перевезення (при наявності водійського посвідчення) і колл-центри.
Найбільшу зарплату зараз пропонують водіям та операторам колл-центрів - 25-27 тисяч гривень.
Топ-10 вакансій для шукачів без досвіду роботи
- 1. Менеджер з продажу - середня зарплата 20 250 грн.
- 2. Оператор колл-центру - 25 000 грн.
- 3. Водій - 27 500 грн.
- 4. Різноробочий - 10 000 грн.
- 5. Продавець - 9 500 грн.
- 6. Адміністратор - 13 400 грн.
- 7. Кур'єр - 17 000 грн.
- 8. Таксист - 25 000 грн.
- 9. Продавець-консультант - 10 000 грн.
- 10. Охоронець - 9 500 грн.
Раніше ми розповідали про те, кого найбільше шукають в Україні для роботи на дому і які пропонують зарплати.
А ще ми писали про те, кому зараз у Києві готові платити до 80 тисяч гривень на місяць.