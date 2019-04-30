Кому пощастить у коханні в останній місяць весни: докладний гороскоп

Любовний гороскоп на травень 2019 року підкаже, кому із знаків Зодіаку буде щастити у стосунках зі своїми другими половинками, а хто зіткнеться з труднощами, сварками і конфліктами. Астрологи дають рекомендації, як правильно провести останній місяць весни і сповна насолодитися щастям в обіймах коханої людини.

Овен

У травні у Овнів іноді може виникати непорозуміння у відносинах з другими половинками. Щоб це не переросло в скандали, астрологи радять направити активність і чуттєвість в правильному напрямку. Раптові осяяння і експерименти в сексуальній сфері подарують атмосферу гармонії і справжнього щастя. Порадуйте коханих подарунками, романтичною вечерею в ресторані або маленькою спільною подорожжю.

Телець

Амурні справи складуться в останньому місяці весни у Тельців так, як вони самі цього захочуть. Ви будете прагнути до різноманітності - не потрібно соромитися своїх фантазій, говоріть про них коханій людині. Якщо ж зважитеся на зміни в особистому житті, то це, швидше за все, відбудеться в кінці травня. Одночасно ви схильні до романтики і сентиментальності. Вам потрібно побільше спілкуватися з близькими людьми, обговорювати різні питання, ділитися сокровенним і просто радіти.

Близнюки

В амурних справах Близнюків у травні тишь да гладь. Астрологи радять насолоджуватися щастям і отримувати задоволення від життя. Виключення ж складе той випадок, якщо були якісь таємниці. Саме зараз цей "скелет" з шафи може "випасти". В кінці останнього весняного місяця стосунки з коханою людиною стануть більш емоційними. Також у травні Близнюкам буде властива підвищені ревнощі і дратівливість.

Любовний гороскоп на травень 2019 для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Рак

В особистому житті у Раків можливі зміни в травні. Астрологи також допускають непередбачений поворот її перебігу чи розвитку подій. Але не виключено, що це пройде на емоційному рівні. Наприклад, ваш обранець нарешті зрозуміє, що ви давно хотіли пояснити. А в самому кінці травня у вашій любовній сфері може початися зовсім новий період, звичайно ж якщо ви самі цього захочете. Але врахуйте, що всі події, що почалися зараз, будуть мати для вас доленосний характер.

Лев

В особистому житті як сімейного, так і поки ще самотнього Лева давно вже назріли зміни. Якщо ви ще в пошуках своєї половинки, вам слід розраховувати на зустріч з такою людиною в абсолютно несподіваний для вас момент. Але врахуйте, що піднесені почуття і поетичне натхнення спалахнуть не відразу. При першому знайомстві вас оцінять по інтелекту і здатності бути цікавим для них співрозмовником. Сімейним Левам астрологи радять більше вільного часу присвячувати своїй родині.

Діва

Кохана людина більше всього на початок місяця буде хотіти чути від вас словесні запевнення в любові і відданості. Перша половина травня відмінно підходить для спільного відпочинку або участі в різного роду розважальних заходах. Сім'я і шлюб зажадають від Дів дуже відповідального ставлення. Постарайтеся стримати дані вами обіцянки - це позитивно вплине на погоду у вашому домі.

Любовний гороскоп на травень 2019 для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Терези

У першій половині травня Терезам варто попрацювати над вирішенням назрілих проблем. Основне джерело хвилювань - це нестача матеріальних коштів. В кінці місяця не давайте один одному приводу для ревнощів. Ваша друга половинка може образитися через недостатню увагу. Виявляйте такт, стриманість і готовність до будь-якого виду спілкування. Якщо ваше серце все ще вільне, вам належить захоплююче і пристрасне захоплення, яке може перерости в серйозні почуття, а можливо і реєстрацію нової сім'ї.

Скорпіон

Скорпіон піддасться серйозній перевірці на міцність в останньому місяці весни. Цих людей можуть вибити з колії навіть дрібні життєві проблеми чи брак фінансів. Астрологи радять шукати причини конфліктів в собі. Може, краще направити енергію в мирне русло, наприклад на підготовку сімейного свята. Травень для Скорпіона - період радикальних змін на любовному фронті. У самотніх сердець є відмінний шанс знайти собі супутника життя.

Стрілець

У сердечних справах у травні Стрільцеві навряд чи доведеться випробувати яке-небудь розчарування. В партнері ви будете цінувати вміння твердо стояти на ногах і в той же час здатність зрозуміти всі ваші мрії. Не соромтеся в цьому місяці дати волю своїм емоціям - даруйте подарунки, влаштовуйте свята. Це допоможе досягти душевної рівноваги і гармонії між вами. Пам'ятайте, що зараз час щирості почуттів і стосунків, коли ні в якому разі не можна обманювати один одного, навіть у дрібницях.

Любовний гороскоп на травень 2019 для всіх знаків Зодіаку (фото: goodfon.ru)

Козеріг

Всі любовні перемоги цілком доступні представникам Козерога в цьому місяці. У сімейних відносинах, швидше за все, буде стабільність, все буде йти по накатаній колії. Якщо говорити про давно сформовані відносини, то наприкінці травня може з'явитися підозра в невірності, і все проясниться досить швидко. Давні і міцні відносини можуть опинитися на межі розриву, і ви переступите цю грань у тому випадку, якщо стосунки себе вичерпали. Як говориться, розбиту вазу не склеїш.

Водолій

Якщо Водолій вважає, що потрібно нарешті з'ясувати стосунки зі своїм партнером, то травень не найкращий для цього час. У цей період постіль вашої коханої людини може зігріти давній коханець. Відносини з другою половинкою будуть бурхливими, різноманітними і з феєрверками. У другій половині травня справи амурні краще залишити на волю випадку, він розпорядиться краще. Для одиноких Водоліїв - це чудовий час для початку любовних відносин.

Риби

У цілому можна констатувати те, що романтичний і авантюрний настрій буде властивий Рибам в травні поточного року. І ваша половинка буде підтримувати ваші бажання і прагнення. Положення планет обіцяє вам увагу протилежної статі. Але вести подвійну гру не вийде, обман швидко розкриється. Друга половина травня сприяє зміцненню вже сформованих відносин, але в любові і справах сердечних не кидайтеся в крайнощі, щоб уникнути сварок.

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