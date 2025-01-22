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Украина в числе лидеров. Букмекеры сделали первые прогнозы по поводу победителя "Евровидения-2025"

Среда 22 января 2025 15:11
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Украина в числе лидеров. Букмекеры сделали первые прогнозы по поводу победителя "Евровидения-2025" Кому пророчат победу на "Евровидении-2025" (фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

До международного песенного конкурса "Евровидение-2025" остается все меньше времени, а потому букмекеры начинают делать свои прогнозы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал Eurovision World рассказывает, какими оказались первые прогнозы экспертов относительно возможного победителя.

Кто может выиграть "Евровидение-2025"

Соответствующая таблица уже появилась на портале, источник которого указан выше, и там можно ознакомиться с приблизительными ставками. Так, на официальном сайте песенной гонки можно увидеть, что сейчас победу пророчат Бельгии. Букмекеры оценивают шансы этой страны с коэффициентом в 12%.

Второе место заняла Швеция. Хотя эта страна еще не определилась со своим представителем, эксперты пророчат ей "серебро", и вероятность выигрыша составляет 10%.

А вот Украина, по мнению специалистов, в этом году окажется на третьем месте. Шансы украинского исполнителя забрать домой "бронзу" на "Евровидении-2025" оценивают в 7%.

Украина в числе лидеров. Букмекеры сделали первые прогнозы по поводу победителя &quot;Евровидения-2025&quot;Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2025" (скриншот)

Четвертое, пятое и шестое места заняли Италия, Эстония и Израиль соответственно. Закрывают десятку Франция, Германия, Финляндия и Великобритания.

Стоит добавить, что это лишь предварительные ставки букмекеров, и они будут меняться все время, вплоть до самого проведения конкурса. Результаты могут существенно измениться уже после того, как каждая страна определится с представителем.

Также следует подчеркнуть, что прогнозы специалистов не всегда реализовываются, и иногда они ошибаются в выборе вероятных лидеров. Например, в прошлом году, по оценкам букмекеров, победу должна была одержать Хорватия, а не Швейцария.

Украина в числе лидеров. Букмекеры сделали первые прогнозы по поводу победителя &quot;Евровидения-2025&quot;Что известно о "Евровидении-2025" (фото: Getty Images)

В Украине Нацотбор на "Евровидение-2025", как известно, пройдет 8 февраля. В тот день поклонники музыкального конкурса узнают имя артиста, который поедет представлять нашу страну на международной песенной сцене в Базеле.

"Евровидение-2025" в этом году будет проходить в Швейцарии - после победы Nemo с песней "The Code". Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а вот финал - 17 мая 2025 года.

Украина в числе лидеров. Букмекеры сделали первые прогнозы по поводу победителя &quot;Евровидения-2025&quot;Что известно о "Евровидении-2025" (фото: Getty Images)

Тем временем участник Нацотбора Муаяд отреагировал на обвинения в украинофобии и сексизме.

А финалистка Нацотбора FIЇNKA осудила певца, который подался на Нацотбор в другой стране.

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