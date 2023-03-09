Великий пост 2023: как постование может улучшить здоровье, и кому нельзя "голодать"

Как пост помогает очиститься?

Во время поста организм человека переходит на другую форму питания и меняет свой метаболизм. Обычно человек ограничивает потребление пищи и напитков, а также может полностью прекратить питание на некоторое время. Это может оказать положительное влияние на организм, в частности:

Снижение уровня сахара в крови

При повышенном уровне сахара в крови организм производит инсулин для его снижения. Однако если уровень сахара в крови очень низкий, то организм может начать производить глюкагон, что помогает расщеплять гликоген и освобождать глюкозу в кровь.

Снижение веса

При посте организм использует запасы жира для энергетических нужд, что может помочь снизить вес. Однако, необходимо отметить, что вес может снижаться быстро, но затем вернуться к предыдущему уровню, или даже увеличиться вдвое.

Уменьшение воспаления в организме

Исследования показали, что пост может помочь снизить воспаление в организме, что связано с риском развития хронических заболеваний, таких как: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Улучшение функций мозга

Во время поста организм переходит в другую форму питания, что может повысить уровень бета-гидроксибутирата в крови и улучшить функцию мозга путем увеличения уровня энергии и концентрации.

Пост - не для всех

Такой способ оздоровления подходит не всем, есть некоторые категории людей, которые не могут соблюдать пост или должны делать это под наблюдением врача. К этим категориям относятся:

Люди с хроническими заболеваниями

В частности, больные диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек или печени должны соблюдать определенные рекомендации по питанию.

Дети и подростки

Они находятся в стадии роста и развития, поэтому нуждаются в достаточном количестве витаминов и питательных веществ. Пост может повлиять на их здоровье и развитие.

Беременные и кормящие женщины

Для поддержания здоровья ребенка и женщины необходимо соблюдать сбалансированный рацион, потреблять достаточное количество питательных веществ для обеспечения нормального развития плода.

Люди с расстройствами пищевого поведения

Люди, имеющие проблемы, такие как анорексия или булимия, должны избегать поста, поскольку ограничения могут усугубить их состояние.

Важные советы для постящихся

Пост может быть полезен здоровью человека, особенно если применяется с пониманием и под контролем. Однако, прежде чем начать этот процесс, необходимо понимать, что каждый человек имеет свой собственный уровень физического здоровья и требует индивидуального подхода.

"Некоторые люди могут чувствовать сильный голод, слабость и раздражение, поэтому важно подготовить свой организм к уменьшению потребления пищи. Перед тем как начинать пост, важно проконсультироваться с врачом. Следуя правильной технике и рациону питания, пост может стать полезной практикой для сохранения здоровья и духовного развития", - резюмировала врач.