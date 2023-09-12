Возобновление е-декларирования. В Раде появился текст предложений Зеленского

На сайте Верховной рады, сегодня, 12 сентября, появилось предложение президента Владимира Зеленского к ветированному законопроекту об электронном декларировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Документ с предложениями был опубликован на сайте парламента. В нем сказано, что глава государства не может согласиться с "предложенным законом подходом, который не обеспечивает открытый доступ" к реестру деклараций чиновников и депутатов.

В частности, президент предложил:

установить, что до прекращения или отмены военного положения Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечивает круглосуточный доступ к реестру;

в открытом доступе в реестре не будут отображать декларации военнослужащих Госпогранслужбы, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Управления госохраны, ВСУ и других военных формирований, работников полиции особого назначения, участвующих в военных действиях, раненых, пленных, миротворцев и людей, которые находятся на временно оккупированных территориях;

исключения не будут касаться военнослужащих на должностях министров и их заместителей, глав центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, работников аппаратов министерств, органов системы правосудия, которые входят в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий, служащих в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которые занимаются подготовкой, организацией, закупкой товаров, работ и услуг оборонного назначения;

НАПК изымает декларации из открытого доступа на основании письма руководителя или заместителя руководителя госоргана, в котором служит или работает декларант;

со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения, НАПК обеспечивает открытый доступ к декларациям;

доступ к реестру деклараций должен быть открыт не позднее чем через 60 дней со дня вступления закона в силу.

Законопроект об е-декларации

Напомним, что 5 сентября депутаты Верховной рады поддержали возобновление электронного декларирования в Украине, которое было приостановлено из-за полномасштабной агрессии РФ.

Но парламентарии отказались одобрить правку к законопроекту, которая предусматривала немедленное открытие реестра деклараций.

В законопроекте указано, что е-декларации еще год должны быть не публичными. Однако по желанию каждый чиновник может обратиться в НАПК, чтобы его декларацию сделали публичной.

В "Слуге народа" объясняли такое решение оставить реестр пока закрытым по просьбе декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях.

Однако это все же вызвало возмущение как в обществе, так и среди антикоррупционных организаций. Так, на сайте президента петиция с

призывом ветировать данный законопроект за несколько часов набрала необходимое количество подписей. Наложить вето на законопроект призвали президента Украины и в Европарламенте.

Как ранее рассказали РБК-Украина источники, глава государства может ветировать законопроект об е-декларировании, который он сделал уже сегодня.

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