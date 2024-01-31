Кому категорически нельзя есть арахис и почему

Кому нельзя есть питательный продукт, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Livestrong.

Какие симптомы могут возникнуть после употребления арахиса

Гастроэнтеролог из США Суприя Рао говорит, что целом, проблемы с пищеварением после употребления горсти арахиса возникают нечасто.

Но у некоторых людей употребление большого количества арахиса может вызвать желудочно-кишечные симптомы, такие как газы, вздутие живота, спазмы или запор. Вот почему.

В арахисе много клетчатки

Хотя продукты с высоким содержанием клетчатки приносят большую пользу для здоровья, употребление большого количества клетчатки за один раз может вызвать газообразование и вздутие живота, говорит доктор Рао.

По данным Министерства сельского хозяйства США, 2,4 грамма клетчатки в порции арахиса обычно не влияют на ваш желудочно-кишечный тракт. Чашка арахиса содержит 12 граммов клетчатки, или почти половину того, что вам нужно в день. Этого достаточно, чтобы вызвать неприятные симптомы.

Некоторые упакованные виды содержат много сахара

Употребление большого количества сахара за один присест также может навредить вашему животу. Сахар может взаимодействовать с кишечными бактериями и вызывать газы и вздутие живота.

Это не проблема с простым или соленым арахисом. Но если вы съедаете большую порцию жареного в меду арахиса или другого подслащенного сорта - то вам важно знать это.

Аллергия на арахис

Арахис - один из самых распространенных пищевых аллергенов. По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, если у вас аллергия на арахис, употребление даже небольшого его количества может вызвать спазмы желудка, рвоту или диарею.

В большинстве случаев пищеварительные симптомы аллергической реакции обычно сочетаются с другими проблемами, такими как одышка, кашель, крапивница, чувство стеснения в горле или отек. В редких случаях употребление арахиса может также вызвать у аллергика анафилаксию- опасную для жизни реакцию, требующую неотложной медицинской помощи.