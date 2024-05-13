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5 голливудских примеров, как носить длинные волосы после 50 лет

Звезды, имеющие длинные волосы в возрасте 50+ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Длинные волосы – это не только о красоте, но и об энергии и здоровье женщины. Голливудские звезды в возрасте 50+ часто делают короткие стрижки, но есть те, кому удается сохранить свои пряди и доказывать, что это выглядит очень красиво.

РБК-Украина (проект Styler) решило собрать имена голливудских красавиц, которые могут похвастаться длинными и здоровыми волосами.

Деми Мур

В свои 61 популярная актриса не перестает удивлять и очаровывать своей красотой мир. Кроме идеальной стройной фигуры, она имеет длинные черные пряди, которые выглядят очень здоровыми и ухоженными.

Деми Мур (фото: Getty images)

Дженнифер Лопес

Джей Ло считается одной из самых красивых и сексуальных женщин за 50. А, как известно, длинные волосы придают шарму и способны омолодить любого. Именно поэтому актриса в свои 54 выглядит невероятным.

Дженнифер Лопес (фото: Getty images)

Николь Кидман

Блондинка с длинными волосами - это просто комбо. И именно Николь является обладательницей довольно длинного блонда. Этот цвет и длина дополняют ее природную красоту и доказывают, как важно женщинам сохранять волосы в хорошем состоянии.

Николь Кидман (фото: Getty images)

Вера Вонг

Дизайнер свадебных платьев является примером того, как в 74 года женщина может выглядеть намного моложе. Конечно, важную роль играет вид волос Веры, а у нее они длинные и ухоженные, а это действительно омолаживает женщин.

Вера Вонг (фото: instagram.com/verawanggang)

Наоми Кэмпбелл

Наоми в свои 53 также является обладательницей здоровых и длинных локонов, демонстрирующих ее здоровье и красоту.

Наоми Кэмпбелл (фото: Getty images)

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Дженнифер ЛопесДеми МурКрасотаВолосыЖенщины