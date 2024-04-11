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Как мировые звезды в возрасте 70+ сохраняют молодость: секреты красоты

Четверг 11 апреля 2024 15:46
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Как мировые звезды в возрасте 70+ сохраняют молодость: секреты красоты Как мировые звезды сохраняют молодость в 70+ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Мэй Маск, Шер, Вера Вонг и Джоани Джонсон в свои 70+ выглядят потрясающе, и даже не прячутся за словами "генетика" или "повезло". Они откровенно рассказывают о секретах сохранения молодости и красоты.

РБК-Украина (проект Stylet) стало интересно, какие же секреты имеют известные красотки и охотно делится с вами найденными ответами.

Вера Вонг

Известная дизайнер имеет прекрасный внешний вид, она стройная, имеет длинные волосы и чистую кожу. Но ради этого она не силует себя диетами или спортом. В ее случае все гораздо проще.

По словам Веры, работа помогает ей сохранять молодость. Также Вонг добавила, что занятость - лучшее противоядие от плохого здоровья.

"Я никогда не думала о том, чтобы вовсю пытаться сохранить молодость с фанатичной одержимостью. Вы знаете, меня спрашивали: "Какие мои секреты?" И я должна быть очень честной: один из них - это сон", - честно призналась Вонг.

Как мировые звезды в возрасте 70+ сохраняют молодость: секреты красоты

Вера Вонг (фото: Getty images)

Мей Маск

Всемирно известная модель, которая продолжала свою карьеру даже в 50 с хвостиком Мэй Маск, имеет свой план по сохранению красоты и молодости.

Во-первых, иметь прекрасную форму - это ее работа, поэтому всю свою жизнь женщина посвятила заботе о себе, чтобы иметь возможность работать и быть одной из лучших в своем деле.

Поскольку мать Илона Маска не только модель, но и диетолог, тема здорового питания в ее жизни занимает высокую позицию. Но есть и несколько секретов:

  • она прячется от солнца
  • модель хорошо очищает кожу лица и наносит SPF
  • не ест сладкое (только иногда себе позволяет)
  • ежедневно женщина выходит на четыре 15-минутные прогулки и несколько раз в неделю посещает спортзал
  • делает все по ощущениям организма.

В своей книге женщина описывала также и рацион - это много воды, здоровые жиры, бобовые, фрукты.

Как мировые звезды в возрасте 70+ сохраняют молодость: секреты красоты

Мей Маск (фото: Getty images)

Шер

Секреты красоты Шер действительно очень просты. Во-первых, это физическая активность, певица каждое утро стоит в планке несколько минут, хотя начиналось все с 30 секунд.

А также грамотный уход за кожей. По словам женщины, у нее нет любимых средств, все они разные, но действенные. А также стиль - яркая одежда помогает артистке выглядеть моложе.

Как мировые звезды в возрасте 70+ сохраняют молодость: секреты красоты

Шер (фото: instagram.com/cher)

ДжоАни Джонсон

У известной модели также очень простые рецепты красоты. Она нашла чудо-напиток, который помогает держать кожу в тонусе и позволяет ей чувствовать себя лучше, потому что имеет прямое действие на организм - это зеленый чай.

А также уход за лицом, это очищение, тонизация и увлажнение. Этому ритуалу Джонсон никогда не изменяет.

Как мировые звезды в возрасте 70+ сохраняют молодость: секреты красоты

ДжоАни Джонсон (фото: Getty images)

Раньше мы рассказывали, какие инъекции красоты делали Барских и Козловский.

Также читайте,что нужно есть для хорошего здоровья.

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