SpaceX готовится к новому полету сверхтяжелой ракеты Starship, Маск назвал сроки

По словам Маска, Starship, корабль, который предназначен для доставки людей на Луну, вероятно, совершит следующий полет уже через 3-5 недель.

"Цель состоит в том, чтобы корабль прошел максимальный нагрев или по крайней мере прошел дальше, чем в прошлый раз", - рассказал Маск.

Super Heavy booster for Flight 4 moving to the pad at Starbase pic.twitter.com/jtDIvIXhOr