SpaceX готовится к новому полету сверхтяжелой ракеты Starship, Маск назвал сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Маска, Starship, корабль, который предназначен для доставки людей на Луну, вероятно, совершит следующий полет уже через 3-5 недель.

"Цель состоит в том, чтобы корабль прошел максимальный нагрев или по крайней мере прошел дальше, чем в прошлый раз", - рассказал Маск.

Super Heavy booster for Flight 4 moving to the pad at Starbase pic.twitter.com/jtDIvIXhOr — SpaceX (@SpaceX) May 11, 2024

Следует напомнить о том, что во время последнего полета корабля, он распался и вернулся на Землю.

Starship

Starship является многоразовой ракетной системой высота которой достигает 120 метров. Она состоит из космического корабля и первой ступени Super Heavy. Как отмечал ранее Маск, в будущем Starship будет способен заменить ракеты Falcon и космические корабли Dragon и Dragon 2. Более того, инженер рассчитывает и на то, что когда-то космический корабль будет способен поставить людей на Марс.