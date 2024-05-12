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SpaceX готовится к новому полету сверхтяжелой ракеты Starship, Маск назвал сроки

Воскресенье 12 мая 2024 05:22
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SpaceX готовится к новому полету сверхтяжелой ракеты Starship, Маск назвал сроки Фото: Илон Маск, миллиардер (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, планирует осуществить четвертый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX в течение следующих недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Маска, Starship, корабль, который предназначен для доставки людей на Луну, вероятно, совершит следующий полет уже через 3-5 недель.

"Цель состоит в том, чтобы корабль прошел максимальный нагрев или по крайней мере прошел дальше, чем в прошлый раз", - рассказал Маск.

Следует напомнить о том, что во время последнего полета корабля, он распался и вернулся на Землю.

Starship

Starship является многоразовой ракетной системой высота которой достигает 120 метров. Она состоит из космического корабля и первой ступени Super Heavy. Как отмечал ранее Маск, в будущем Starship будет способен заменить ракеты Falcon и космические корабли Dragon и Dragon 2. Более того, инженер рассчитывает и на то, что когда-то космический корабль будет способен поставить людей на Марс.

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