Ці кімнатні рослини принесуть любов і сімейне щастя в вашу оселю

Більшість з нас обзаводячись вазонами в першу чергу думають, що це всього лише декор, але деякі експерти не згодні. Існує цілий напрямок, який вчить, які рослини слід вирощувати в будинку для привернення тих чи інших благ.
В статті Styler нижче мова про кімнатні рослини, здатних принести в дім любов і сімейне щастя, пише Damy.club.
Багаторічна рослина родом з далеких південно-американських лісів, яку ростити нескладно. Обприскуйте ваш спатифіллум кожен день, а навесні - пересаджуйте в свіжий ґрунт.
Кажуть, що спатифіллум допоможе незаміжнім знайти свою половинку. Тим, хто мріє про дитину - завагітніти. А в будинку, де є "Жіноче щастя", завжди буде любов і взаєморозуміння.
Фото: Спатифіллум (pixabay.com)
Фіалки люблять ретельний догляд, їм потрібно багато світла, і вони не терплять жорстку воду. Фіалка допоможе підтримати мир в сім'ї. Кажуть, що закохані будуть менше сваритися, адже ця квітка - символ вічної любові.
Фото: Сенполія (pixabay.com)
Гібіскусу потрібно тепло, адже він родом з тропіків. Кажуть, якщо у вас в будинку з'явиться гібіскус, чекайте скоро пристрасну любов.
Фото: гібіскус (pixabay.com)
Хойя принесе вам сімейне щастя, особливо якщо ви поставите її у свою спальню. Її суцвіття дуже схоже на штучне і дуже смачно пахне.
Фото: Хойя (rastenievod.com)
Вважається, що мирт робить шлюб вдалим, а у сформовану вже сім'ю приносить щастя і мир. У деяких країнах ця рослина навіть вважається найкращим подарунком для молодят.
Фото: Мирт (rastenievod.com)
У рослини своєрідне листя, схоже за формою на сердечка. Аіхрізон, як зрозуміло з назви, приносить любов і щастя своєму власникові.
Фото: Аіхрізон (rastenievod.com)
Вона красива і невибаглива. Калатея допомагає нам в нашому сімейному житті, тому що вона - символ домашнього щастя.
Фото: Калатея (rastenievod.com)
За цією рослиною легко доглядати. Подейкують, що з хлорофітумом ваше сімейне життя буде щасливим і спокійним.
Фото: Хлорофітум (rastenievod.com)
Кажуть, що якщо ви хочете знайти свою любов, зберегти сім'ю, то заведіть кислицю.
Фото: Кислиця (rastenievod.com)
Вважається, що антуріум чоловікам дає чоловічу силу. А всім разом - успіх і щастя в любові.
Фото: Антуріум (pixabay.com)
Раніше ми писали, чому в будинку не можна тримати кімнатний плющ.
Також експерти розповіли, що станеться, якщо вирощувати вдома квітку "Жіноче щастя".