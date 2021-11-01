Комунальні послуги в листопаді: скільки доведеться заплатити українцям

Газ

Постачальники послуг газу встановили з листопада новий тариф для клієнтів-7,99 гривні за один кубометр. Однак деякі компанії поставили й більш високі тарифи. Наприклад, компанія "Енергія країни" подає газ за ціною 38,35 гривні за кубометр.

Середній тариф в Україні тепер коливається від 7,98 до 13,5 гривні за кубометр. У більшості компаній тариф на газ не перевищує 9 гривень за кубометр.

Електроенергія

З жовтня українці почали платити за електрику за новими тарифами. Якщо споживач використовує до 250 кВт/год на місяць, то тариф складе 1,44 за кожен кіловат. Для споживачів, які використовують понад 250 кВт/год на місяць, встановлено тариф в 1,68 гривні за кіловат. У листопаді ці тарифи не змінилися.

Опалення

В Україні перестали регулювати ціни на газ для підприємств ТКЕ і для них тарифи тепер будуть ринкові. А це означає, що в кожному місті та області тарифи на тепло і воду встановлюватимуть місцева влада.

У Києві споживачам доведеться заплатити за тарифом 1654,41 Гривня з ПДВ за одну Гкал тепла. У Полтаві та Одесі тарифи на опалення можуть зрости – від 18 до 56%. В інших регіонах тарифи на опалення коливаються від 1695,048 до 2125,80 гривні.

Вода

Розцінки на гарячу воду зростуть для бюджетних організацій – до 134,54 гривні за кубометр, і для релігійних організацій – до 133,02 гривні за кубометр.

Для всіх інших споживачів тариф складе 141,07 гривні за кубометр (з ПДВ).