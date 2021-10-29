Що буде з цінами на газ та електроенергію для населення: прогноз НБУ

Зростання адміністративної інфляції поступово сповільнюватиметься завдяки енергетичній складовій. Зокрема очікується, що ринкові ціни на газ після сплеску наприкінці поточного року скоригуються влітку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2021 року).

"Тому в наступному опалювальному сезоні тарифи на газ для населення підвищаться неістотно, навіть з урахуванням їх приведення до імпортного паритету, а в 2023 році - не зміняться", - йдеться у звіті.

У НБУ зазначають, це також сприятиме сповільненню зростання тарифів на централізоване опалення та гарячу воду. За рахунок високої бази порівняння цей фактор зумовить уповільнення інфляції нижче цілі всередині 2023 року.

"Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів у енергосекторі", - зазначається в прогнозі.

За даними НБУ, подорожчання палива у ІІІ кварталі 2021 року сповільнилося (до 31,2% р/р у вересні) через тимчасову корекцію донизу світових цін на нафту наприкінці літа та вплив державного регулювання цін на бензин А-92 і А-95 та дизельне пальне.

"У 2021 році паливо подорожчає більш як на 26%. Крім прямого впливу на загальний ІСЦ, це є суттєвим фактором тиску на інші ціни через збільшення транспортних витрат. У 2022 році очікується корекція світових цін на нафту, а разом з нею - і сповільнення темпів зростання паливної складової інфляції нижче 5% в умовах помірної волатильності обмінного курсу. Тож у середньостроковій перспективі ціни на паливо матимуть певний дезінфляційний ефект", - йдеться у звіті.