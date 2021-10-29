ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Що буде з цінами на газ та електроенергію для населення: прогноз НБУ

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 12:45
Що буде з цінами на газ та електроенергію для населення: прогноз НБУ Фото: Ціни на газ та електроенергію зростатимуть помірно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Зростання адміністративної інфляції поступово сповільнюватиметься завдяки енергетичній складовій. Зокрема очікується, що ринкові ціни на газ після сплеску наприкінці поточного року скоригуються влітку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2021 року).

"Тому в наступному опалювальному сезоні тарифи на газ для населення підвищаться неістотно, навіть з урахуванням їх приведення до імпортного паритету, а в 2023 році - не зміняться", - йдеться у звіті.

Що буде з цінами на газ та електроенергію для населення: прогноз НБУ

У НБУ зазначають, це також сприятиме сповільненню зростання тарифів на централізоване опалення та гарячу воду. За рахунок високої бази порівняння цей фактор зумовить уповільнення інфляції нижче цілі всередині 2023 року.

"Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів у енергосекторі", - зазначається в прогнозі.

За даними НБУ, подорожчання палива у ІІІ кварталі 2021 року сповільнилося (до 31,2% р/р у вересні) через тимчасову корекцію донизу світових цін на нафту наприкінці літа та вплив державного регулювання цін на бензин А-92 і А-95 та дизельне пальне.

Що буде з цінами на газ та електроенергію для населення: прогноз НБУ

"У 2021 році паливо подорожчає більш як на 26%. Крім прямого впливу на загальний ІСЦ, це є суттєвим фактором тиску на інші ціни через збільшення транспортних витрат. У 2022 році очікується корекція світових цін на нафту, а разом з нею - і сповільнення темпів зростання паливної складової інфляції нижче 5% в умовах помірної волатильності обмінного курсу. Тож у середньостроковій перспективі ціни на паливо матимуть певний дезінфляційний ефект", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, ціни на газ для населення залишаться незмінними до травня 2022 року завдяки запровадженню річних контрактів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
DAILY
Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло