Комуналка в Україні 2020: українцям підготували неприємний "сюрприз"

За комунальні послуги українцям доведеться платити величезні гроші. Але це торкнеться тільки тих, у кого в квартирі відсутні лічильники, або ж їхні свідчення не передають своєчасно.

Експерти вирішили розібратися в даній ситуації, а також пояснити, чому можуть прийти величезні платіжки за комуналку і що з ними робити, передає видання "Сьогодні".

Юрист, адвокат ЮК "Тарасов і партнери" Євген Козелько роз'яснює, що в Україні житлово-комунальні послуги надаються тільки на договірній основі. Спочатку споживач повинен укласти договір з відповідним виконавцем комунальних послуг, встановити лічильник і вже оплачувати комуналку за фактом.

Якщо ж людина з якоїсь причини укладати договір не хоче, то вона зобов'язана виплатити за послуги по встановленій нормі.

"У разі обладнання всіх квартир індивідуальними лічильниками - споживачі, у яких немає лічильників, або ті, які не зняли і не передали показання квартирного лічильника виконавцю, оплачують послуги згідно з показаннями будинкових лічильників", - пояснює Козелько.

Адвокат, керуючий партнер ЮФ "Горецький і Партнери", Олег Горецький у свою чергу зазначив, якщо в багатоквартирному житловому будинку встановлено будинковий лічильник тепла, але не у всіх мешканців у квартирах встановлені лічильники тепла, то власники таких квартир (без лічильників) оплачують отримане тепло за показаннями будинкового лічильника пропорційно площі своєї квартири.

Крім відсутності лічильника, великі платіжки можуть прийти також у тому випадку, якщо не подавати показники лічильників вчасно. Проте в наступному місяці можна буде скоригувати показники з урахуванням переплаченої суми, надавши фактичні свідчення.

Якщо прийшла величезна платіжка, а причин Ви не знаходите, то слід звернутися до постачальника, який нарахував такі суми. Якщо постачальник не йде на контакт - можна звернутися до суду.

Нагадаємо, що опалення і гаряча вода в Києві подешевшають в платіжках за березень 2020 року.

Раніше ми писали, що скоро українці зможуть отримати набагато більше платіжок на оплату комунальних послуг. З чим пов'язані такі зміни, і як будемо платити - можна прочитати в матеріалі.