Коментатор оцінив шанси "Динамо" на вихід у 1/4 Ліги Європи: Вільярреал не такий потужний

"Динамо дуже складно грати на виїзді. Це вже такий сумний тренд для київського клубу і навіть не важливо, хто саме є тренером: Мірча Луческу чи Олександр Хацкевич, Олексій Михайличенко чи хтось інший. Раніше так само було, що усі виїзні матчі Динамо проходили особливо напружено. А зараз ще й потрібно відіграти різницю у два м’ячі, яка сталася після київського поєдинку", - каже Скічко.

Зробити це, на думку коментатора, буде дуже складно.

"Якщо командам рівня Ференцварош чи Мальме вони (динамівці - ред.) можуть забити два і більше м’ячів, то з таким колективом як Вільярреал - буде проблематично. Це правда, що зараз Вільярреал не такий потужний, яким він був на старті сезону. Зараз команда Унаї Емері перебуває у зоні турбулентності. Але те, що вони продемонстрували у Києві, це був такий зрілий футбол єврокубкового бійця, який хоче дійти до якомога пізніших стадій турніру та навіть позмагатися за перемогу в ньому", - підкреслив експерт.

Він припускає, що іспанці поставлять собі у пріоритет саме Єврокубок, адже зараз "жовта субмарина" перебуває поза межами зони Єврокубків у чемпіонаті, тож у разі виграшу Ліги Європи вони відкриють собі шлях навіть до Ліги Чемпіонів.

"Але це все буде наступного сезону. А зараз Вільярреалу дуже важливо не програти Динамо, і не програти із різницею у два або більше м'ячів. Загалом, Вільярреал у цій єврокубковій кампанії виглядає дуже солідно. Якщо не помиляюсь, у цьому турнірі ЛЄ команда Унаї Емері має 8 матчів поспіль без поразок. Тож їм буде достатньо просто не програти", - каже Вадим.

Вільярреал прийматиме Динамо 18 березня (фото: twitter.com/DynamoKyiv)

Але кияни, розмірковує коментатор, зможуть "спробувати зіграти хоча би внічию, заробити певні очки для таблиці коефіцієнтів".

"Проте уявити, що вони переможуть Вільярреал та ще й з потрібною різницею - вкрай складно. На мою думку, матч в Іспанії буде не таким результативним, як поєдинок Роми та Шахтаря. Водночас можна очікувати хоча би нічийного результату від української команди. Це вже буде позитив! Не з огляду на двоматчевий двобій, а як роботу над помилками порівняно із першим матчем, коли подачі й неуважність захисників команди Динамо зіграли злий жарт. У Вільярреалі не гратиме Пау Торрес, який відзначився одним із м'ячів на "Олімпійському". Не зважаючи на це, у команді повно футболістів високого класу, які можуть його замінити і в атаці зіграти не менш ефективно", - резюмував Скічко.

Додамо, що матч Вільярреал - Динамо можна буде дивитися на телеканалі Футбол 2, а також на сервісі MEGOGO.

Скриншот (megogo.net)