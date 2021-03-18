Шахтар - Рома: де дивитися і хто переможе у надважливому матчі (прогноз)

18 березня відбудеться матч Шахтар - Рома у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи . Перший поєдинок донеччани програли, а тому сьогодні їм потрібна лише перемога з рахунком як мінімум 3:0.

Де дивитися поєдинок, і прогноз на матч - читайте далі у нашому матеріалі.

Де і коли дивитися Шахтар - Рома

Матч двох грандів своїх країн відбудеться у Києві на "Олімпійському". Стартовий свисток прозвучить о 19:55.

Обслуговувати матч, який можна буде дивитися онлайн на каналі Футбол 1 і платформі MEGOGO, буде бригада арбітрів із Іспанії на чолі з легендарним Антоніо Матеу Лаосом.

Прогноз матчу Шахтар - Рома від футбольного коментатора MEGOGO Вадима Скічка

Після першого результату в Римі, де Шахтар поступився 0:3, шансів на продовження боротьби у Єврокубках залишається у "гірників", звичайно, дуже мало. 0:3 на виїзді - це був сильний удар і доволі неочікуваний. Луїш Каштру був незадоволений тим, як зарахували другий м’яч Роми, і він правий, адже там могло би бути порушення. Втім, коли вже програли 0:3, то потрібно якось від цього відштовхуватися

Загалом, Шахтар грав доволі позитивно у цій єврокампанії у Києві. Слід не забувати, що тут такі гранди як Реал та Інтер навіть не забивали "гірникам". Відповідно, можна спробувати зіграти на нуль і проти Роми.

Інша річ, коли Рома усвідомлює те, що один забитий м’яч на виїзді майже повністю гарантує вихід до наступного раунду. Тоді "гірникам" потрібно буде забивати у відповідь аж п’ять. Гадаю, "вовки" обов'язково спробують відзначитися хоча би одним м’ячем. Насправді, Шахтар у Римі виглядав не так безпорадно, як це могло би здатися із рахунком 0:3. Вони мали свої моменти. І я переконаний, що у грі-відповіді команда Луїша Каштру теж матиме шанси на те, аби забити.

Взагалі очікую від поєдинку в Києві повторення результативності римського матчу, тобто щонайменше три м'ячі. Шахтарю продовжити боротьбу буде вкрай складно. Рахунок 2:1 або навіть 3:1 на їхню користь - чому би і ні!? Це може бути цілком реалістично. Тому Шахтарю слід докласти усіх зусиль, аби хоча б стильно завершити цю єврокампанію.

Навряд чи вийде оминути римський бар'єр, проте закінчити гідно і перемогти свого колишнього наставника Паулу Фонсеку було би для них важливо, особливо з психологічної точки зору задля продовження боротьби вже у чемпіонаті України.

Вадим Скічко (фото: instagram.com/vadym_skichko)